Flurbereinigung, Seniorenheim, Feuerwehrauto beschäftigen Roßweiner Rat

Rosswein

Ein voll gepackter Stadtrat steht den Roßweiner Räten am Donnerstag ab 17.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Niederstriegis bevor. Auch Bürger sind wie immer willkommen, um dem öffentlichen Teil beizuwohnen und beispielsweise in der allen Tagesordnungspunkten vorangestellten Bürgerfragestunde ihre Anliegen loszuwerden.

Soll Flurbereinigungsverfahren finanziert werden?

Beschließen sollen die Stadträte unter anderem eine Grundsatzentscheidung zur Finanzierung des Flurbereinigungsverfahrens in Gleisberg, Wetterwitz, Wettersdorf, Seifersdorf und Kadorf. Am 29. Oktober soll es zu jenem vom Ortschaftsrat Gleisberg angeregten Verfahren um 19 Uhr eine Aufklärungsveranstaltung im Roßweiner Rathaus geben, zu der alle vom geplanten Verfahren betroffenen Grundstückseigentümer eingeladen werden. Auf dieser Zusammenkunft wird das Landratsamt auch feststellen, ob die Mehrheit der Grundstückseigentümer das angestrebte Flurbereinigungsverfahren befürwortet oder nicht. Die Stadt muss im Vorfeld eine Grundsatzentscheidung treffen, ob sie das Vorhaben mitfinanzieren würde, wenn es denn zustande kommt. Voraussichtlich eine Million Euro würde das Flurbereinigungsverfahren in Gleisberg und den zugehörigen Ortsteilen kosten, wobei 80 Prozent davon durch Zuschüsse des Freistaates abgedeckt würden. Von den verbleibenden 200.000 Euro soll die Stadt Roßwein 100.000 Euro, aufgeteilt in zehn Jahresraten, in den kommunalen Haushalt einstellen – so, wie sie es bereits für das Flurbereinigungsverfahren in Haßlau und seine Ortsteile getan hatte.

Pflegeheim zurück auf der Tagesordnung

Weiterhin zu beschließen gibt es noch einmal den Antrag der Chemnitzer Theed Projekt GmbH auf Neubau eines Seniorenpflegeheimes auf dem Gelände des früheren Wohnheimes am Baderberg.Im jüngsten Stadtrat hatte dieser nicht das gemeindliche Einvernehmen der Stadt erhalten, weil die erforderlichen Stellplätze auf dem Gelände fehlten. Der Antragsteller hat nun eine Tektur zum Bauantrag eingereicht. Er hat das Projekt umgeplant, 31 Stellplätze sind auf das Baugrundstück geplant worden, so dass der Stadtrat dem Vorhaben sein gemeindliches Einvernehmen erteilen könnte.

Sammelbeschaffung eines neuen Löschfahrzeuges

Ebenfalls Thema ist die geplante Sammelbeschaffung eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeuges HLF20, an der sich die Stadt Roßwein mit vier weiteren Kommunen des Landkreises beteiligt. Für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen soll aufgrund der Komplexität ein Ingenieurbüro beauftragt werden. Der finanzielle Aufwand für die Stadt würde bei rund 3.000 Euro liegen.

Weiterhin gibt es einen Bericht zur Haushaltsituation des laufenden Jahres, es werden die verkaufsoffenen Sonntage in der Stadt festgelegt und der Wirtschaftsplan für den Wald der Stadt Roßwein beschlossen.

Von Manuela Engelmann-Bunk