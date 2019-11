Viele Menschen aus der Döbelner Region trennt nur noch ein Arbeitstag vom verdienten Wochenende. Vom Heinz Thiemes Fotovortrag über Rom in Roßwein über den Auftritt der Small Town Big Band Döbeln in Niederstriegis bis zum Konzert der legendären DDR-Rocker von Rockhaus im Döbelner KL17 liegt einiges an. Die Döbelner Allgemeine Zeitung liefert den Überblick.