Flurneuordnung ja oder nein? Gleisberger Landeigentümer müssen entscheiden

Rosswein

Die Gleisberger wünschen sich für die Ortsteile Gleisberg, Wetterwitz, Wettersdorf, Seifersdorf und Kadorf ein Flurbereinigungsverfahren – zumindest wurde ein solches angeregt durch den Ortschaftsrat. Roßweins Stadtrat hatte deshalb eine Grundsatzentscheidung zu treffen, die die Finanzierung eines solchen möglicherweise angestrengten Verfahrens betrifft. Genauso wie es für das seit 2001 laufende Flurbereinigungsverfahren für Haßlau der Fall ist, wird die Stadt einen Eigenanteil von insgesamt 100.000 Euro beisteuern. Dieser Betrag wird der Teilnehmergemeinschaft ab 2020 in zehn gleichen Jahresraten gezahlt. Die erste Teilrate in Höhe von 10.000 Euro ist bereits für das Haushaltsjahr 2020 im Doppelhaushalt der Stadt eingestellt.

Stadt gibt grünes Licht

Die Stadt hat ihr Okay mit dem Beschluss gegeben. Ob das angeregte Flurbereinigungsverfahren tatsächlich angeschoben wird, entscheiden aber letztlich die Grundstückseigentümer der betroffenen Flurstücke. Und das ist der nächste Schritt bis zur Anordnung des Verfahrens: Am 29. Oktober, 19 Uhr, wird es im Roßweiner Rathaussaal eine Aufklärungsversammlung geben, zu der alle Grundstückseigentümer eingeladen werden und über den genauen Ablauf des Verfahrens von den Vertretern des Landratsamtes aufgeklärt werden. Bei dieser Versammlung wird nach der Aufklärung auch festgestellt, ob es eine Mehrheit für ein Flurbereinigungsverfahren gibt oder nicht. Die Stadt hat ihr Votum mit dem jüngsten Beschluss abgegeben, nun liegt es an den Eigentümern.

Das werden in erster Linie Landwirte sein, wie Iris Claassen (Freie Wählergemeinschaft Niederstriegis-Roßwein) feststellte. Sie enthielt sich bei der Abstimmung im Stadtrat und begründete dies damit, dass man den Landwirten die Entscheidung überlassen müsse, weil sie schließlich auch die Kosten für das Verfahren tragen.

Welche Kosten kommen auf die Bürger zu?

Nach ebenjenen Kosten für die Bürger erkundigte sich auch Rico Söhnel ( CDU). Weil die Grundstückseigentümer lediglich die Ausführungskosten übernehmen müssen, die durch das Leader-Programm im Schnitt mit rund 80 Prozent gefördert werden, liegen die Kosten für jeden bei maximal 100 Euro. Preiswerter sei an eine Neuvermessung der Grundstücke nicht heranzukommen.

Hubert Paßehr ( CDU) wollte wissen, ob es die Möglichkeit gibt, während des Verfahrens Anpassungen vorzunehmen. Aktuell ist nämlich in der Ortslage Gleisberg selbst kein Bedarf an Neuordnung ausgemacht worden, auch direkt in Wetterwitz und Wettersdorf nicht. Lediglich die ländlichen Bereiche ringsherum sind in die Planung einbezogen. Einzige Ausnahme: Der Weg am Sportplatz in Gleisberg. Das Verbindungsstück zwischen der Starbacher und der Chorener Straße war zu DDR-Zeiten ein Feldweg, der zur Straße verbreitert wurde. Dafür war den angrenzenden Grundstücksbesitzern einfach Land weggenommen worden. Bis heute ist dieses Problem nicht geklärt. Das Flurneuordnungsverfahren, das es ermöglicht, private Grundstücke sinnvoll neu anzuordnen, könnte diese Problematik endlich auflösen. Und auch während des Verfahrens gäbe es die Möglichkeit von Anpassungen, erklärte Matthias Lange, der als stellvertretender Bauamtsleiter der Stadt das Thema auf dem Tisch hat.

Ortschaftsrat im Bilde

Bereits im April hatten die Vertreter des zuständigen Referates im Landratsamt bei einer Ortschaftsratssitzung in Gleisberg den Ablauf und Möglichkeiten eines Flurneuordnungsverfahrens vorgestellt. Am Ende eines solchen hat man in der Ortslage gut ausgebaute Landwirtschaftswege und Straßen – für deren Ausbau man aus finanziellen Gründen sonst keine Möglichkeit hat – sowie neu geschriebene Grundbücher und das für weitaus weniger Geld, als wenn man eine „normale“ Vermessung anstrengen würde.

Info-Veranstaltung Aufklärungsversammlung Flurneuordnungsverfahren Gleisberg, Wetterwitz, Wettersdorf, Seifersdorf und Kadorf, Dienstag, 29. Oktober, 19 Uhr, großer Rathaussaal

Von Manuela Engelmann-Bunk