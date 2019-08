Grünlichtenberg/Kriebstein

Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler) ist ziemlich sauer. Geplant ist, die Kindertagesstätte „ Feldmäuse“ in Grünlichtenberg mit einem Anbau zu erweitern. Die Zahl der Krippenplätze soll so von derzeit sechs auf dann zehn bis zwölf steigen. Gleichzeitig könnten sich weitere Bedingungen in der Kindereinrichtung hinsichtlich Toiletten, Umkleideräume und Küche verbessern. Doch all das dauert nun wohl länger als gehofft. „Die Fördermittel für unseren Kindergartenanbau wurden abgelehnt“, sagte Euchler am Dienstag verärgert.

Bürgermeisterin enttäuscht

Rund 350 000 Euro soll die Verwirklichung des Projektes kosten. Die Gemeinde hatte auf eine 90-prozentige Förderung aus dem mit ursprünglich 300 Millionen Euro gefüllten Topf „Soziale Integration im Quartier“ gehofft. Euchler enttäuscht: „Ich glaube, wir waren im Landkreis Mittelsachsen die Einzigen, die diesen Fördertopf nutzen wollten. Und nun die Absage. Das wirft uns zeitlich zurück.“

Grünlichtenberg nicht im Fördergebiet

Da Kriebstein als kleine Gemeinde keine Städtebauförderung erhält, war der Plan, über das Bund-Länder-Projekt „Kleinere Städte und Gemeinden“ besagten Fördertopf anzuzapfen. Das Problem: Der Handlungsschwerpunkt liegt auf dem touristischen Bereich und betrifft demzufolge im Wesentlichen das Talsperrengebiet. Grünlichtenberg mit der Kita liegt einige Kilometer außerhalb des Gebietes.

Auf hohen Fördersatz angewiesen

Maria Euchler lässt nicht locker. Sie will einerseits noch mal mit den Stellen sprechen, die über die Fördermittel entscheiden, andererseits sei eine Erweiterung des Gebietes bis Grünlichtenberg denkbar. „Die Krippenplätze brauchen wir definitiv. Wir haben im Raum Grünlichtenberg/ Reichenbach viele kleine Kinder und Eltern müssen schon auf andere Einrichtungen ausweichen, damit weitere Wege auf sich nehmen“, sagt die Bürgermeisterin. Das Nutzen einer Landkreisförderung für das Vorhaben sei keine Alternative, da der Fördersatz dann zu gering wäre. Euchler: „Wir sind auf 90 Prozent angewiesen.“

Von Olaf Büchel