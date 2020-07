Westewitz

Rund 33 900 Euro soll die Sanierung der Kellertreppe an der Friedhofskapelle kosten. Das ergab eine erste Kostenschätzung. Bei einer erneuten Prüfung durch die Denkmalschutzbehörde des Landratsamtes Mittelsachen stellte die aber fest, dass der Fördermittelantrag in dieser Ausführung nicht bewilligt werden kann. Die Behörde fordert ein Nachjustieren an der Kostenschraube. Sie kürzte demnach die Fördermittel, so dass nun lediglich 28 400 Euro zur Verfügung stehen. Für die Gemeinde Großweitzschen bedeutet das: Der Eigenanteil, der von ihr zu tragen ist, erhöht sich. Statt rund 13 900 Euro zu zahlen, muss die Gemeinde nun 18 100 Euro investieren.

Das Geländer an der Kellertreppe der Westewitzer Friedhofskapelle soll nun nicht erneuert, sondern wieder in Stand gesetzt werden. Ein Schmied könnte es gerade ziehen. Quelle: Uwe Pracht

Doch wie können die Kosten für die Sanierung gesenkt werden? Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler) sieht hier und da Einsparpotenzial. „Das Geländer wird nicht erneuert, sondern das Alte in Ordnung gebracht. Von einem Schmied könnte man es gerade ziehen lassen.“ Auch bei der Treppe selbst gibt es einen Weg, Geld zu sparen. „Die alten Granitstufen können wiederverwendet werden“, so Burkert. Fenster, die nicht im Sichtbereich liegen, sollen nicht ausgetauscht sondern gestrichen werden.

Aufträge bündeln

Auch beim Prozess der Ausschreibung sieht die Gemeinde Sparpotenzial. „Die Kellersanierung soll gemeinsam mit dem geplanten Zaunbau und den neuen Wasserleitungen als ein Auftrag ausgeschrieben werden.“ So müssten die Kosten für die Baumaschinen und Absperrungen beispielsweise nur einmal gezahlt werden, statt doppelt und dreifach.

Das Landratsamt schrumpfte seinen finanziellen Zuschuss um beinahe 50 Prozent. „Das ist nicht in Ordnung von der Behörde“, findet Gemeinderatsmitglied Axel Klingner (Freie Wähler). CDU-Ratsmitglied Sven Krawczyk wundert sich, dass die Behörde die Kosten drückt ohne ein Angebot von Baufirmen vorliegen zu haben.

Gestiegener Eigenanteil

Ganz verzichten will die Gemeinde Großweitzschen auf die, wenn auch gekürzten, Fördermittel nicht. Die Gemeinderäte mussten der erhöhten Summe, die die Gemeinde als Eigenanteil aufzubringen hat, zustimmen. Nur so kann sie in den Haushalt eingestellt werden. Das wiederum ist die Voraussetzung dafür, die 60-prozentige Förderung überhaupt zu bekommen. Bei einer enthaltenen Stimme taten sie das auch.

Von Stephanie Helm