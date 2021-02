Förderverein plant Neues für die Pestalozzi-Oberschule in Hartha

Hartha

Einst galt die Pestalozzi-Oberschule in Hartha als Problemfall, die Schließung drohte. Doch die Schule ist um Aufwind. Umbau und Modernisierungsarbeiten haben das Gesicht der Schule zum positiven hin verändert. Dabei kann sich die Schule auch auf ihren Förderverein verlassen.

Im vergangenen Jahr hat der Förderverein gemeinsam mit der Stadt dafür gesorgt, dass der Basketballplatz und die Sprunggrube auf dem Schulhof erneuert werden konnten. Und auch eine neue 50 Meter lange Sprintbahn gab es gleich mit dazu. 2021 sollen weitere Projekte folgen. „Wegen Corona lässt sich natürlich alles nur schwer planen“, sagt Silke Weise, Vorsitzende des Fördervereins der Pestalozzi Schule. Ideen gibt es aber trotzdem schon. „Wir wollen dieses Jahr für die Schülerinnen und Schüler neue Tischtennisplatten auf dem Schulhof aufstellen“, sagt Silke Weise.

Seit 2014 ist Weise Vorsitzende des Fördervereins. Sie hat selber die Pesta als Schülerin besucht. „Für mich war die drohende Schließung der Grund, warum ich in den Förderverein eingetreten bin. Ohne die Oberschule, wäre alles in der Stadt weggestorben. Ich finde es gut, dass wir helfen können, den Kindern immer neue und moderne Möglichkeiten zu eröffnen“, sagt Silke Weise. Die positive Entwicklung der Schule sei Motivation für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Lehrkräfte. „Ich engagiere mich viel ehrenamtlich und ich finde jeder sollte das in der Stadt in der er lebt tun“, sagt die Vorsitzende des Fördervereins.

Auch wenn Corona die Planungen des Fördervereins erschweren, gibt es doch immer Möglichkeiten, um zu helfen. Vor zwei Jahren übernahm der Förderverein zum Beispiel die Kosten für eine Honorarkraft, die den Schüllerinnen und Schülern bei der Produktion einer Schülerzeitung unter die Arme griff. „Wenn der Wunsch danach besteht, würden wir das auch gerne wieder tun“, sagt Silke Weise.

Von Tim Niklas Herholz