Förderzusage: Delmschützer Straße wird endlich erneuert

Delmschütz/Ostrau

Die Delmschützer Straße bekommt ihren grundhaften Ausbau. Die guten Nachrichten trudelten vor wenigen Tagen in der Gemeindeverwaltung in Ostrau ein. Seit 2018 redet Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) von dem Vorhaben, nach zwischenzeitlichem Bangen um die Förderung soll es nun noch in diesem Jahr losgehen.

Die Maßnahme wäre fast dem Förderstopp des Sächsischen Verkehrsministeriums zum Opfer gefallen, doch eine hohe Priorisierung sorgte dafür, dass sie nun doch berücksichtigt wurde.

Anzeige

Grundhafter Ausbau

Die Delmschützer Straße soll grundhaft ausgebaut werden. Sowohl Abwasserzweckverband Döbeln-Jahnatal als auch Wasserverband Döbeln-Oschatz erneuern die Trink- und Abwasserleitungen sowie auch die Niederschlagsentwässerung. In diesem Atemzug will auch die Gemeinde die Deckensanierung der Straße angehen. „Ansonsten hätten AZV und Wasserverband nach ihren Arbeiten die Straßendecke nur behelfsmäßig zugemacht. Und dann kommen wir und bauen die Straße grundhaft aus. Das wäre Irrsinn“, erklärt Dirk Schilling.

Weitere LVZ+ Artikel

Ungeheurer Druck

Dass die Maßnahme nun doch gefördert wird, ist dem vehementen Dranbleiben der Gemeindeverwaltung zu verdanken. „Wir haben da ungeheuren Druck gemacht und auch Frau Bellmann als unsere Bundestagsabgeordnete eingeklinkt“, so Schilling. Dabei sah es zwischenzeitlich nicht besonders gut aus, denn Maßnahmen wie diese, wo gemeinsames Bauen mit Ent- und Versorgern angedacht ist, stehen zur Zeit nicht besonders weit oben auf der Prioritätenliste, weiß das Gemeindeoberhaupt. „Vorwiegend werden Radwege genehmigt. Da waren wir voriges Jahr noch richtige Exoten mit unserem Vorhaben in Pulsitz beziehungsweise Jahna.“

60-prozentige Förderung

Mit rund 218 000 Euro schlägt die Maßnahme an der Delmschützer Straße zu Buche. Zu 60 Prozent wird sie gefördert, den Rest in Höhe von rund 65 000 Euro übernimmt die Kommune selbst. Die entsprechende Summe ist bereits im Haushalt eingestellt. Mit der Förderzusage kann die Ausschreibung beginnen. „Im Juli können wir dann vielleicht schon die ersten Aufträge vergeben“, so der Bürgermeister. „Ich bin richtig froh, dass die Delmschützer Straße jetzt gemacht wird. Die Maßnahme ist dringend notwendig.“

Von Stephanie Helm