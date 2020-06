Folter mit der Bohrmaschine: Roßweiner zum Raub gezwungen?

Roßwein/Chemnitz

Macht Crystal brutal? Diese Frage stellt sich bei einem Prozess im Amtsgericht Chemnitz. Zwei nunmehr Wohnungslosen liegt zur Last, einen Roßweiner nicht nur verprügelt, sondern ihm auch ins Bein gebohrt zu haben. Wie einer der beiden Angeklagten sagte, gehörte er mit dem Geschädigte einer Szene an, in der Crystal-Konsum auf der Tagesordnung stand. Einer der Angeklagten (35) lebte in Roßwein, bis er in Untersuchungshaft kam, der andere (24) in Grimma. Beide sind Deutsche.

Zum Raub gezwungen

Tatort Lidl-Parkplatz in Roßwein: Dort erlebte ein Lkw-Fahrer am 11. Dezember 2019 eine schreckliche Nacht. Ein Mann überfiel und schlug ihn, verlangte Geld. Aber der Trucker konnte fliehen und die Polizei verständigen. Was die Beamten zu dieser Straftat ermittelten, ist nun Gegenstand einer Anklage, die ein Schöffengericht am Amtsgericht Chemnitz verhandelt. Oberstaatsanwalt Michael Gräfenstein legt den beiden Männern nicht nur gefährliche Körperverletzung zur Last, sondern auch versuchte räuberische Erpressung, Nötigung und Körperverletzung in mittelbarer Täterschaft zu Lasten des Lkw-Fahrers. Die Beiden sollen nämlich einen Roßweiner dazu gezwungen haben, ihnen 200 Euro zu beschaffen und dazu einen Autofahrer anzuhalten und auszurauben. Falls nicht würden sie ihn töten. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, sollen sie den Geschädigten mit der Faust geschlagen haben und ihm außerdem fünfmal mit einem Akku-Bohrschrauber in den Oberschenkel gebohrt haben. Außerdem hätten sie Drohungen gegen die Freundin des Geschädigten und dessen Familie ausgesprochen. Unter dem Eindruck dieser Misshandlungen habe der 27-Jährige schließlich den Lkw-Fahrer überfallen.

Geschädigter war ebenfalls zugedröhnt

„Wie kamen Sie denn eigentlich dazu, die Tat zu begehen?“, fragte Richterin Jacqueline Neubert, die Vorsitzende des Schöffengerichts, den Geschädigten und verdeutlichte an einem Beispiel. „Wenn Sie mir jetzt sagen: ,Latsch mal den Schöffen eine’ würde ich das nicht machen.“ Er habe Angst gehabt, sagte der Roßweiner. Dazu kamen die Schläge und die Gewalt. „Sie haben gedroht, meine Freundin zu vergewaltigen und meiner Familie was anzutun“, sagte der Geschädigte. Die Methamphetamin-Konzentration in seinem Blut zur Tatzeit belegt, dass die Mitglieder der Clique Crystal nahmen. 174 Nanogramm pro Milliliter stellte die Gerichtsmedizin fest. „In Alkohol umgerechnet sind das über drei Promille“, verdeutlichte Rechtsanwalt Thomas H. Fischer. Der Verteidiger des 35-Jährigen will damit die Glaubwürdigkeit des Geschädigten in Zweifel ziehen. Der Grund, ihn mit großer Brutalität dazu zu bewegen, einen Raub zu begehen, seien wohl Schulden gewesen, die er beim Mieter der Wohnung habe, in der sich das grausame geschehen abspielte. Den Mieter als Zeugen zu hören, scheiterte aber an dessen Schwerhörigkeit. Das Gericht nimmt daher einen neuen Anlauf mit Dolmetschern für die Gebärdensprache.

Crystal seit der Jugend

Der jüngere Angeklagte hat die Tat gestanden und zugegeben, dem 27-Jährigen ins Bein gebohrt zu haben, belastete aber seinen mutmaßlichen Komplizen nicht. Rechtsanwalt Michael Windisch, der Verteidiger des 24-Jährigen, gab eine entsprechende Erklärung für seinen Mandanten ab. „Er konsumiert seit seiner Jugend Crystal und war zur Tatzeit in einer Clique, in der der Ton ein wenig rauer war. Die haben sich auch mal wechselseitig paar in die Fresse gehauen“, schilderte der Jurist den Umgang in dieser Gruppe in derben Worten. Rechtsanwalt Fischer räumte für seinen Mandanten ein, dieser habe den Geschädigten zweimal mit der Faust geschlagen. „Mein Mandant war vier Tage lang wach“, erklärte Rechtsanwalt Fischer und deutete damit auch für den 35-Jährigen einen Crystal-Hintergrund an. Allerdings belastet ihn der Geschädigte indem er sagte, der 35-Jährige sei der Spiritus Rector des Geschehens gewesen. Der jüngere Angeklagte hat sich bereits beim Geschädigten entschuldigt und 2500 Euro Schmerzensgeld zukommen lassen. Strafrechtlich belangt – immerhin hat er ja versucht, den Trucker auszurauben – wird der 27-Jährige wohl nicht mehr. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen ihn eingestellt, teilt dessen Sprecherin Ingrid Burkhart auf Nachfrage der DAZ mit.

Der Prozess in Chemnitz wird fortgesetzt.

Von Dirk Wurzel