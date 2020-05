Forchheim: Verkehr soll in etwa einem Monat wieder rollen

Region Döbeln

An zwei Kreisstraßen in der Döbelner Region laufen derzeit größere Baumaßnahmen. Während die eine – in Höckendorf – erst im Mai begonnen hat, soll die andere – in Forchheim – bald abgeschlossen sein. Ein dritter umfangreich geplanter Fahrbahnausbau – zwischen Naunhof und Bockelwitz – wird gerade vom Referat Straßenbau des Landratsamtes vorbereitet.

Kosten im Rahmen geblieben

Ende Juni, Anfang Juli soll der Verkehr wieder durch Forchheim rollen können. Dann auf einer neuen Straße, verbreitert und mit ordentlich ausgebauten Kurven. „Wir liegen in Forchheim gut im Zeitplan. Auch die Kosten sind im Rahmen geblieben, große Nachträge sind nicht zu erwarten. Trotz Corona haben wir diese Maßnahme gut im Griff“, sagt Referatsleiterin Claudia Richter.

Aufgrund der Tiefbauarbeiten hatte es auf der Baustelle übrigens eine Kampfmittelsondierung gegeben, wie Richter berichtet. Die Befürchtung, dass man auf Munition gestoßen war, hatte sich aber zum Glück nicht bestätigt. Denn sonst hätte ein Baustopp gedroht.

Wenn die Arbeiten beendet sind, soll das bisherige Lkw-Verbot für die Ortsdurchfahrt von Forchheim aufgehoben werden. Richter: „Das ist das Ziel. Aber die Entscheidung fällt letztlich die Verkehrsbehörde nach einer Verkehrsschau.“

Breitere Straße

Um eine Fahrbahnverbreiterung geht es bei der Straßenbaumaßnahme im Kriebsteiner Ortsteil Höckendorf. Auf der Länge von einem knappen Kilometer werden in Richtung Erlebach die Straße und die Straßengräben erneuert. Das ganze im finanziellen Umfang von 700.000 Euro. Die Gemeinde lässt in diesem Zuge Gehwege in Höckendorf mit erneuern und Leerrohre für Breitbandkabel verlegen. Anfang Mai haben die Arbeiten begonnen, Ende September dieses Jahres sollen sie abgeschlossen sein.

Anderthalb Jahre Bauzeit

Auf rund 2,2 Kilometern soll die Kreisstraße zwischen den Leisniger Ortsteilen Naunhof und Bockelwitz ausgebaut und teilweise verbreitert werden. „Wir rechnen mit anderthalb Jahren Bauzeit. Der Abschnitt verläuft komplett außerorts“, erklärt Claudia Richter. Es gibt noch Untersuchungen zum Artenschutz, möglichst bald will das Landratsamt den Fördermittelantrag für das Vorhaben einreichen. Wenn alles gut läuft, kann im Herbst die öffentliche Ausschreibung erfolgen. Optimal wäre, so Richter, wenn über den Winter der Kanalbau erfolgen könnte, der in dem Zusammenhang auf 200 Metern in Naunhof notwendig ist. „Dann wären wir vielleicht Ende des nächsten Jahres durch mit der Gesamtmaßnahme. Ansonsten könnte es bis Mitte 2022 dauern“, sagt die Referatsleiterin.

Da auf der Piste auch viele Lkw unterwegs sind, geht es beim Ausbau auch um eine Verbreiterung der Straße, von jetzt zum Teil nur viereinhalb Metern auf dann bis zu sechs Metern. Der Landerwerb dafür läuft. Auch Bäume müssen deshalb gefällt werden. Neupflanzungen sind laut Richter vorgesehen. Rund zwei Millionen Euro kostet der Straßenbau, der unter Vollsperrung und eventuell in Teilabschnitten ablaufen wird.

Die Stadt Leisnig ist mit involviert, weil an der kommunalen Straße nach Beiersdorf eine neue Buswendeschleife mit Wartehäuschen entsteht.

Von Olaf Büchel