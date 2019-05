Etzdorf

In der Nacht zum Sonntag war ein 26-Jähriger mit einem Ford in Etzdorf auf der Waldheimer Straße aus Richtung Roßwein in Richtung Waldheim unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach ein Brückengeländer und kam erst in der Striegis zum Stehen.

Der 26-Jährige erlitt dabei leicht Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf rund 11 000 Euro. Bei der Befragung des Fahrers ergaben sich Anhaltspunkte, dass er unter Alkoholeinfluss steht.

Ein anschließender Test ergab einen Wert von 1,44 Promille. Daraufhin erfolgte eine Blutentnahme, der Führerschein des Mannes wurde in Verwahrung genommen. Gegen den 26-Jährigen wird wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Von daz