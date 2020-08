Döbeln

Mit Fahndungsfotos sucht die Polizei einen mutmaßlichen Räuber aus Döbeln. In der Muldestadt war am Freitagvormittag ein Juweliergeschäft in der Stadthausstraße überfallen worden, der Täter befindet sich seitdem auf der Flucht.

Gegen 9.40 Uhr hatte ein Mann mit Mund-Nasen-Maske den Laden in der Innenstadt betreten, die Inhaberin (49) mit einer Waffe bedroht und sich dann Schmuckstücke sowie eine Uhr im Gesamtwert von mehreren hundert Euro vom Verkaufstresen gegriffen. Dann ergriff er die Flucht.

Mit einem Großaufgebot hatte die Polizei daraufhin die Suche nach dem Flüchtigen durch die Stadt aufgenommen. Jetzt bittet sie die Bevölkerung um Mithilfe. Dank einer Überwachungskamera im Juweliergeschäft stehen der Behörde Fotos zur Verfügung, die am Freitagabend auf der Internetseite der Polizei veröffentlicht wurden.

Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach dem Juwelier-Räuber von Döbeln. Quelle: Polizei

Räuber hatte Rucksack dabei und dunklen Teint

Beschrieben wird der Täter wie folgt: Er ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und von normaler Statur. Er hat einen dunklen Teint, dunkle glatte Haare und kräftige Augenbrauen. Zur Tatzeit trug er ein dunkles Oberteil, eine knielange Hose und weiße Schuhe. Zudem hatte er einen dunklen Rucksack bei sich.

Wer am Freitag Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht hat, den beschriebenen Räuber möglicherweise kennt und Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen kann, soll sich bei der Chemnitzer Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0371 / 38 73 448 melden.

Von Manuela Engelmann-Bunk