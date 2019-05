Döbeln

Edle Fahrräder aus deutscher Produktion und alles, was an Zubehör dazu gehört, bietet ab Mittwoch Sachsens größter Cube-Store mitten in Döbeln. Auf zwei Verkaufsetagen und einem riesigen Lager darüber bieten Frank Kehl und sein Geschäftspartner Uwe Klingenberger die fränkische Fahrradmarke Cube an. Dazu haben die beiden das ehemalige Fitnessstudio in der St.-Georgen-Straße zu einem exklusiven Cube-Store umgebaut. Weit über Döbeln hinaus bis nach Dresden, Leipzig und Chemnitz soll das Einzugsgebiet des neuen Geschäftes reichen und Fahrradkäufern ein völlig neues Einkaufserlebnis bieten.

Fahrräder auf zwei Etagen

Im Erdgeschoss widmet sich der Cube-Store den E-Bikes, die hier verkauft, gewartet, geleast und finanziert werden. 70 Modelle vom Mountainbike, über Crosstreckingbikes bis zum klassischen Straßenfahrrad mit Elektroantrieb sind im Angebot. Im Obergeschoss gibt es eine riesige Auswahl an Kinderfahrrädern in allen Größen und Formen, angefangen vom Laufrad. Dazu alles, was der Markenhersteller Cube an Mountainbikes, Straßenrädern oder Rennrädern zu bieten hat.

„Die Idee ist, dass der Kunde sich bei uns sein Rad aussucht, dabei vermessen wird, den passenden Rahmen samt Zubehör auswählt und das Rad für ihn zusammengebaut wird, während er einen Kaffee trinkt oder gegenüber in der Gaststätte etwas zu sich nimmt“, sagt Frank Kehl. Ein Team aus zwei Verkäufern und zwei Mechanikern in der Werkstatt kümmert sich um die Kunden. Das Wunschfahrrad wird auch in ganz Sachsen ausgeliefert.

Eröffnung ist am Mittwoch um 10 Uhr.

Von Thomas Sparrer