Fraktionen streiten über Schülerbeförderungskosten in Mittelsachsen 

Mittelsachsen

Der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) will die Schülerbeförderungssatzung ändern. Er plant, die Schülerverbundkarte durch das Bildungsticket zu ersetzen. Das ist ab dem Schuljahr 2022/23 vorgesehen. Für die Eltern der Schülerinnen und Schüler, die die Schülerbeförderung nutzen, würde das eine Kostensteigerung bedeuten. Die Schülerverbundkarte kostet derzeit für Grundschüler in Mittelsachsen 15 Euro im Jahr, für Schüler ab der fünften Klasse 112,50 Euro. Das sachsenweit gültige Bildungsticket kostet 180 Euro. Die Landräte der Landkreise Mittelsachsen, Erzgebirgskreis und Zwickau sollen am Freitag in einer Sitzung des VMS-Zweckverbandes darüber entscheiden. Doch vorher, an diesem Mittwoch, befasst sich der mittelsächsische Kreistag mit diesem Thema.

SPD zeigt klare Kante

Klare Kante dazu zeigt nach wie vor die SPD-Fraktion im Kreistag. „Wir bleiben bei unserem Antrag. Landrat Matthias Damm soll in der Verbandsversammlung aktiv gegen eine Änderung der Schülerbeförderungssatzung stimmen. Oder der Zweckverband nimmt das Thema ganz von er Tagesordnung“, fordert Axel Buschmann, Chef der SPD-Kreistagsfraktion.

Es gebe keinerlei Automatismus und es bestehe null Handlungsdruck, erklärt der Kreisrat und Augustusburger Bürgermeister Dirk Neubauer, der auch Landratskandidat ist. Er erwartet einen offenen und transparenten Prozess zur Problematik unter der Einbeziehung der Kreisrätinnen und Kreisräte sowie der Schüler- und Elternvertretungen. „Wenn Axel Buschmann nicht aufgepasst und die Absicht des VMS rechtzeitig erkannt hätte, dann wäre das Thema quasi am Kreistag vorbei gerauscht. Dabei kann das auch auf die Zeit nach der Landratswahl verschoben werden, um ein gemeinsames tragfähiges Konzept zu entwickeln“, sagt Neubauer. Was ihm bei der Diskussion noch wichtig ist: „Das Vorhaben des VMS hat nichts mit dem Bildungsticket zu tun. Es drängt sich der Eindruck auf, dass das jetzt vom VMS benutzt wird, um drohende Kostensteigerungen auszugleichen.“

In diese Kerbe schlägt auch der mittelsächsische Landtagsabgeordnete Henning Homann: „Als verkehrspolitischer Sprecher meiner Fraktion habe ich den Prozess der Gestaltung und Einführung des Bildungstickets in Sachsen intensiv begleitet. Der Freistaat Sachsen hat zusätzlich 50 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um ein zusätzliches Angebot zu schaffen. Gemeinsames Ziel war es zu keinem Zeitpunkt, dass durch die Einführung Familien mit neuen Kosten belastet werden. Berichte, wonach das Bildungsticket in Sachsen die bestehenden Regelungen der Verkehrsverbünde ersetzen sollten, sind falsch. Das ist eine alleinige Entscheidung des VMS.“

CDU rudert zurück

Zurückgerudert ist hingegen die CDU-Fraktion. Noch Anfang Februar hatten Fraktionschef Jörg Woidniok sowie CDU-Kreischef und Landratskandidat Sven Liebhauser ebenfalls gefordert, den jährlichen Eigenanteil für die Schülerförderung von Grundschülern bei maximal 15 Euro zu belassen. Wie die SPD forderte auch die CDU damals Landrat Matthias Damm auf, gegen die VMS-Pläne zu stimmen. Mittlerweile schlagen die Christdemokraten ganz andere Töne an. Hintergrund: Es gibt jetzt eine unter den drei betreffenden Kreisverwaltungen abgestimmte Version. Demnach solle das Bildungsticket tatsächlich die Schülerverbundkarte ersetzen. Zur Kompensation sollen die Eltern von Grundschülern vom Landkreis finanziell mit 120 Euro pro Kopf unterstützt werden. Statt bislang 15 Euro würden also 60 Euro im Jahr als Eigenanteil anfallen. Für Schüler ab fünfter Klasse seien die vollen 180 Euro fürs Bildungsticket zu zahlen.

Unter diesen Voraussetzungen sei die CDU-Fraktion dafür, dass der Landrat am Freitag für die Satzungsänderung stimmt. „Alles andere wäre Wolkenkuckucksheim“, sagt Jörg Woidniok. Dieser Entscheidung seien Gespräche mit der Kreisverwaltung, mit den Fraktionen der anderen Landkreise, mit dem Landeselternrat und dem Regiobus-Chef Michael Tanne vorausgegangen. „Viel höhere Dieselpreise, steigende Personalkosten und vor allem deutlich höhere Kosten für die Anschaffung von Bussen, wenn diese elektrisch fahren sollen – das steht Regiobus bevor. Nur 15 Euro im Jahr für die Schülerbeförderung ist da nicht mehr zeitgemäß“, findet Woidniok. Darüber entscheiden soll am Mittwoch der Kreistag, der ab 15 Uhr in der Hartharena tagt.

Von Olaf Büchel