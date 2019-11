Frank Trommer: Lieber Vermittler sein als Lautsprecher

Niederstriegis

Etwa die Hälfte seines Lebens schon arbeitet Frank Trommer in öffentlichen Gremien mit, um sich für die Belange seines Ortes einzusetzen. Der 61-jährige Bäckermeister aus Grunau hat gleich nach der Wende damit begonnen, sich zu engagieren. „Wir arbeiten und wir leben hier – da liegt das nahe“, war damals sein Credo und das ist es noch heute. Seit der jüngsten Wahl ist der Grunauer der neue Ortsvorsteher der Niederstriegiser.

Eigentlich müsste Frank Trommer zur Interviewzeit im Bett liegen. Wenn andere gerade in die zweite Hälfte des Tages starten, ist seiner vorbei. Der Bäckermeister beginnt seinen Arbeitstag in der Etzdorfer Bäckerei um Mitternacht. Für ihn ist normal, wenig am gesellschaftlichen Leben der anderen teilhaben zu können. Noch nie hat ihn das davon abgehalten, sich am großen Ganzen zu beteiligen.

Für Frank Trommer, der in Grunau die elterliche Bäckerei übernommen hatte, gab es bei der Berufswahl keine Alternative. Mit seiner Frau und drei kleinen Kindern schmiss Trommer den Laden in Grunau. Bis 2013. Dann gab die Familie die Selbstständigkeit auf. „Die Marktwirtschaft hat uns voll getroffen“, sagt Frank Trommer, der realistisch genug war und ist, um zu sehen, dass eine Bäckerei wie seine in Grunau keine Überlebenschance hat. „Die Bedingungen auf dem Dorf werden ja nicht besser.“

Dass er als Mitarbeiter in der ganz kleinen Lokalpolitik nichts daran ändern kann, weiß er auch. „Der Staat sägt sich den Ast ab, auf dem er sitzt“, kritisiert er die „große Politik“ der Volksparteien. Längst trägt er viele Entscheidungen nicht mehr mit.

Umso froher ist er, dass „Parteiklüngel“ da wo er unterwegs ist, meistens keine Rolle spielt. „Bei uns geht es um die Sache.“ Deshalb hat er sich wohl auch bereit erklärt, sich für den Posten als Ortsvorsteher zur Wahl zu stellen. „Irgendwann ist jeder mal dran“, sagt er und lacht. Wenn man wie er fast 30 Jahre dabei ist, gehöre das wahrscheinlich dazu.

Frank Trommer weiß, dass die Fußstapfen, in die er getreten ist, „riesengroß“ sind, wie er selbst sagt. Heinz Martin, der in Niederstriegis erst Bürgermeister, dann Ortschaftsratsvorsitzender gewesen ist, hat eine ganz andere Art, mit den Dingen umzugehen, als Frank Trommer. Und auch vor seinem direkten Vorgänger Steffen Zaspel, der kurz vor Ende seiner Amtsperiode aus persönlichen Gründen das Amt abgegeben hatte, zieht Trommer seinen Hut.

„Natürlich ist das irgendwo eine Herausforderung für mich“, sagt er. Frank Trommer wird sich dieser Herausforderung stellen, ohne seine Vorgänger zu kopieren. „Ich will kein Lautsprecher sein“, sagt er. „ich höre mir die Probleme der Leute an und nehme sie mit in den Rat.“ Frank Trommer sieht sich als Vermittler zwischen den Bürgern und der Stadt. Für seinen Ort wünscht er sich, dass die Menschen Vertrauen in ihre Vertreter haben. „Sie sollen sehen, dass wir uns Mühe geben.“ Eine der wichtigsten Aufgaben ist für ihn das Gewinnen junger Menschen, die bereit sind, auch zukünftig im Ortschaftsrat mitzuarbeiten.

Akute Probleme sieht er momentan nicht für den Ort. Was nicht heißt, dass es keine Aufgaben für die Zukunft gibt. „Der Weg über den Hohenlauft ist ein Thema für viele hier. Oder der Schweizerhausweg nach Littdorf. Vielleicht schaffen wir es ja, irgendwann Fördermittel zu bekommen, damit das nicht mehr nur einfache Feldwege sind.“

Von Manuela Engelmann-Bunk