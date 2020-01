Frankenberg: Impfmuffel-Offizier fällt Vorgesetzten als  Reichsbürger auf

Frankenberg/Döbeln

Stunde der Offiziere im Amtsgericht Döbeln: Zwei Oberstleutnante und ein Hauptmann waren als Zeugen erschienen, ein Hauptmann der Panzergrenadierbrigade 37 in Frankenberg saß auf der Anklagebank. Staatsanwältin Angelika Rickert legte dem jungen Mann Verweigerung des Gehorsams zu Last, ein Vergehen, für das das Wehrstrafgesetz bis zu drei Jahren Haft vorsieht.

Bloß den Ausweis impfen

Zweimal soll der Zeitsoldat den Befehl missachtet haben, sich impfen zu lassen. Bei der Bundeswehr sind Impfungen Pflicht, die sich Zivilisten nicht geben lassen müssen. Zum Beispiel Immunisierungen gegen FSME – eine durch Zecken übertragene Hirnhautentzündung – und Grippe. Das erklärte eine Stabsunteroffizierin (StUfz) im Sanitätsdienst. FSME- und Grippeimpfungen hatte der Angeklagte nicht. Er schlug bei ihr im San-Bereich auf, zeigte seinen Impfausweis. „Er fragte, ob wir bloß den Ausweis impfen können“, sagte die StUffz. Aber sie lehnte es pflichtgemäß ab, Impfungen einzutragen, die der Hauptmann gar nicht bekommen hat.

MAD eingeschaltet

Die Oberstleutnante schilderten, wie sie dem Hauptmann mehrfach befohlen hatten sich impfen zu lassen. „Es kam ein entsprechender Verdacht auf, dass er Mitglied bei den Reichsbürgern ist“, sagte einer der Stabsoffiziere. Er zeigte zudem sein Unverständnis darüber, dass sich einer partout nicht impfen lassen will. „Als Vater dreier Kinder sehe ich das komplett anders“, sagte der Oberstleutnant. Sein Kamerad mit demselben Dienstgrad schilderte, wie er den Befehl wiederholt hatte und wie er wegen Reichsbürgerverdachts den Militärischen Abschirmdienst ( MAD) einschaltete. „Das ist zusammen mit der Befehlsweigerung zu betrachten“, so der Offizier. Ein Indiz, der Szene der Reichsbürger genannten Staatsleugner anzugehören, lieferte der Angeklagte selbst. Als ihn Richterin Nancy fragte, ob Staatsangehörigkeit „deutsch“ richtig sein, sagte er „ Deutschland“. Viele Reichsbürger verneinen, dass es die Staatsangehörigkeit „deutsch“ gibt, beziehungsweise lehnen dies mit kruden Begründungen ab.

Verteidiger fordert Freispruch

Reichsbürger, Impfgegner, MAD – das alles blendete der Verteidiger, Rechtsanwalt Klaus Lübke, in seinem Schlussvortrag komplett aus. Er sah den gesetzlich normierten Tatbestand als nicht erfüllt an. Sein Mandant habe nicht einen Befehl zweimal erhalten – was Grundlage der Strafbarkeit ist – sondern zwei Befehle. Einen habe er ausgeführt, indem er zum San-Bereich ging, den anderen könne er jetzt noch ausführen. „Freispruch“ beantragte daher der Verteidiger. Sein Mandant hatte zum Tatvorwurf geschwiegen.

Befehl ist Befehl

„Der Oberstleutnant hat den Befehl wiederholt, dass die Grundimmunisierung herzustellen ist“, sagte Richterin Nancy Weiß, wie sie die Sache sieht. Sie verurteilte den Hauptmann wegen Befehlsverweigerung zu zwei Monaten Haft, umgewandelt zu 60 Tagessätzen á 50 Euro Geldstrafe. So hatte es Staatsanwältin Rickert beantragt. „Wenn ich zur Bundeswehr gehe, gebe ich gewisse zivile Ansprüche am Kasernentor ab“, sagte sie, weshalb es sich Soldaten nicht aussuchen könnten, ob sie sich impfen lassen. Befehl ist eben Befehl. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Aktuell ist der Hauptmann bei halben Bezügen vom Dienst suspendiert.

Von Dirk Wurzel