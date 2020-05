Franko passt jetzt am Klosterbucher Bahnhof auf – und zwar auf die Eheleute Pohl

Klosterbuch

Der Fachwerkhof ist verkauft, die Pohls wohnen nun im Bahnhof. Und mit ihnen Hofhund Franko und die Katze mit dem ungewöhnlichen Namen „Lebkuchen“, die gerade Mutterfreuden entgegen sieht.

Neben Hund und Katze leben auch viele andere Tiere auf dem Gelände des Bahnhofs. „Ein Teil des Bahnhofs ist Arche-Hof“, sagt Elsbeth Pohl-Roux. Die Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen ist ebenfalls mit in den Bahnhof umgezogen. Vor allem die Kleintiere des Arche-Hofs leben jetzt mit im neuen Domizil der Pohls. So mümmeln zum Beispiel Meißner Widder in den Kaninchenställen. Das Eisenbahnmuseum, das der Döbelner Andreas Riethig seit Jahren im ehemaligen Stellwerk betreibt, bleibt ebenso erhalten. Es öffnet übrigens zum nächsten Frischemarkt im Kloster am Sonnabend zwischen 10 und 14 Uhr. Der Archehof öffnet ebenfalls an seinem neuen Domizil, zwischen 10 und 13 Uhr gibt es Führungen.

Elsbeth und Jürgen Pohl Quelle: Steffi Robak

Besucher werden sich möglicherweise über den neuen Zaun wundern, den die Pohls jüngst errichtet haben. Elsbeth Pohl-Roux versichert, dass das Tor immer unverschlossen ist. Aber der Zaun ist notwendig, weil auf der Kreisstraße im Bereich des Bahnhofs schneller gefahren wird, als im Dorf und die Pohls ihre Tiere nicht von der Straßen kratzen wollen. Die Einfriedung spendete ihnen übrigens ein Minkwitzer. Seit dem 1. Mai ist der Bahnhof Klosterbuch nun der Hauptwohnsitz von Elsbeth und Jürgen Pohl. Sie haben etwas weniger Platz, als im Fachwerkhof, aber sich mittlerweile gut eingerichtet. Einiges haben sie umgebaut, so gibt es im Erdgeschoss nun auch ein Bad, die ehemalige Wartehalle des Bahnhofs ist jetzt ein Flur. Die GEH hat hier im Erdgeschoss auch ein Zimmer. Früher lebten hier Gestrauchelte, Suchtkranke, manche mit Hafterfahrung. Jetzt gibt es noch ein Notfallbett für solche Menschen.

Obwohl sie den Umzug erfolgreich meisterte, ist Elsbeth Pohl-Roux noch nicht richtig zur Ruhe gekommen. Aber man kennt sie ja auch nicht anders. Und hier liegt in Amtsschreiben und Bauzeichnungen bereits das nächste Projekt: Der ökologische Lehrbauernhof, den die Pohls am Weinberg errichten wollen. Im Prinzip ein Stall mit Schulungsraum und Trockenklosett. Die Stute Glück und der Wallach Napoleon sollen dort mal wohnen und die Kinder erfahren, wie Landwirtschaft früher ging.

Von Dirk Wurzel