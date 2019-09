Franziska aus Mochau belegt Platz zwei bei Floristenwettbewerb

Döbeln

Über 500 Floristen aus ganz Deutschland haben am Wochenende das Festival der Flora in Chemnitz besucht. Unter ihnen auch Franziska Dittmann aus Mochau. Die 17-Jährige lernt im zweiten Lehrjahr ihren Traumberuf Floristin. An ihrer Chemnitzer Berufsschule warb die Fleurametz Deutschland als Veranstalter der Floristenfachmesse unter Auszubildenden in ganz Deutschland für einen Floristenwettbewerb. Teams aus Oldenburg, Leipzig und Dresden bewarben sich.

Floristin Franziska Dittmann (r.) aus Mochau und ihre Berufsschul-Banknachbarin Jasmin Becker traten in Chemnitz als Team an. Quelle: Privat

Gemeinsam mit ihrer Banknachbarin Jasmin Becker aus Glauchau nahm auch Jasmin am Wettbewerb teil. Die beiden jungen Frauen waren die einzigen Lehrlinge aus dem zweiten Lehrjahr im Teilnehmerfeld des Wettbewerbs. Doch Franziska und Jasmin ließen sich von den Azubis des dritten Lehrjahres nicht die Butter vom Brot nehmen. Sie belegten einen tollen zweiten Platz. Sie punkteten in allen Aufgaben mit einem Gesteck, einer Einpflanzung und Blumendeko. Franziska band zudem einen tollen Blumenstrauß.

Das ist Franziskas preisgekrönter Blumenstrauß. Quelle: privat

„Ich freue mich über unser tolles Abschneiden. Noch ein paar Pünktchen mehr und wir hätten ein Praktikum bei einem Top-Floristen gewonnen“, sagt sie. Das war nämlich der begehrte Siegerpreis.

Margit Keyser und Christine Augustin freuten sich am Montag mit Franziska im Horido-Blumenladen am Edeka-Markt in Döbeln über das, was ihr Lehrling auch bei ihnen im Geschäft gelernt hat.

Auch Rajko Töpke, Inhaber der Firma Horido mit zehn Blumenläden und 33 Mitarbeitern in der Region, ist stolz auf die junge Frau. „Wir haben erst vor zwei Jahren wieder mit der Ausbildung begonnen und nun haben wir mit Franziska gleich so einen Glücksgriff gemacht“, freut er sich und will sich für die Nachwuchsfloristin noch ein besonderes Dankeschön einfallen lassen.

Von Thomas Sparrer