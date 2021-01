Frau kratzt Mann in Gebersbach – Geldstrafe

Waldheim/Döbeln

Gekratzt und das T-Shirt zerrissen – das brachte einer jungen Chemnitzerin Scherereien mit der Strafjustiz. Im Grunde keine große Sache, die eher in die Rubrik „sich schlagen und dann wieder vertragen“ fällt, die aber die 24-jährige Hartz-IV-Empfängerin doch recht viel Geld kosten soll.

„Namooo“-Shirt in Fetzen

Die Deutsche hätte sich eigentlich schon Ende November 2020 zur Verhandlung im Amtsgericht Döbeln einfinden sollen, kam aber nicht. Also erließ Richterin Nancy Weiß einen Strafbefehl, der folgende strafbare Handlungen mit 1680 Euro Geldstrafe (120 Tagessätze zu 14 Euro) ahndete: Am 18. April 2020 griff sie dem Geschädigten gegen 20.30 Uhr auf der Unteren Talstraße in Waldheim, OT Gebersbach, an den Hals, wobei sie ihn kratzte und sein Fan-Shirt des Drittligavereins SG Dynamo Dresden zerriss. Strafbar als Körperverletzung in Tateinheit mit Sachbeschädigung. Vor dem Angriff habe die Angeklagte den Geschädigten aufgefordert, die Beleidigung zu wiederholen, die er ihr zuvor an den Kopf geworfen habe.

Den Einspruch gegen den Strafbefehl hatte die Angeklagte augenscheinlich auf die Rechtsfolgen, also die Höhe der Strafe, beschränkt und damit quasi anerkannt, dass der festgestellte Sachverhalt so stimmt. Nun zur Einspruchsverhandlung deutete sich an, dass sie diese Rechtslage nicht so richtig zu verstehen schien. So habe ihre Betreuerin Einspruch eingelegt, sagte sie. Zudem hätte sie die Angelegenheit mit dem Geschädigten geklärt und überhaupt aus Notwehr gehandelt.

140 Euro billiger

Richterin Weiß versuchte ihr zu erklären, dass es darauf jetzt nicht mehr ankommt, weil der Einspruch lediglich auf die Höhe der Strafe beschränkt ist. Und dass der Geschädigte seinen Strafantrag zurücknimmt, schließlich sind Körperverletzung und Sachbeschädigung halbe Antragsdelikte? Ging auch nicht, weil: „Die Staatsanwaltschaft hat das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung bejaht“, so Richterin Weiß. Sie verurteile die Angeklagte zu 110 Tagessätzen á 40 Euro, machte die Strafe also um 140 Euro billiger. Die eigentlich angestrebten 60 Tagessätze hätte Richterin Weiß verhängen können, wenn die Angeklagte „bisher strafrechtlich nicht Erscheinung getreten wäre.“ Aber Einträge im Bundeszentralregister hat die junge Frau einige. Im Februar 2020 verurteilte sie der Strafrichter im Amtsgericht Chemnitz wegen Diebstahls zu 90 Tagessätzen Geldstrafe.

Das aktuelle Urteil ist nicht rechtskräftig, die Angeklagte kann es komplett anfechten.

Von Dirk Wurzel