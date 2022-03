Frauenpreis für Ines Stefanowsky aus Döbeln

Döbeln

Die Linke in Mittelsachsen hat anlässlich des internationalen Frauentages zum nunmehrvierten Mal den Alternativen Frauenpreis verliehen. DerPreis, der mit einem Geldbetrag von 500 Euro dotiert ist, geht in diesemJahr an die Döbelnerin Ines Stefanowsky. Die 54-Jährige engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich in verschiedenen Bereichen. So ist sie beispielsweise im Projekt„Nähcafe“ aktiv, beteiligt sich in ihrer Freizeit an Impfaktionen, unterstützt wohnungslose Menschen und begleitet eine Suchthilfegruppe sowie eine psychiatrische Selbsthilfegruppe.

„Mehr als verdient“

„In diesem Jahr habe ich sehr viele Vorschläge für möglichePreisträgerinnen erhalten. Dabei sprach sich der Großteil für InesStefanowsky aus. Ich freue mich sehr darüber, ihr den AlternativenFrauenpreis überreichen zu dürfen, denn sie hat es mehr als verdient“, erklärte dazu Marika Tändler-Walenta,Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der Linken Mittelsachsen. Tändler-Walenta hatte für die Übergabe des Preises zu einerkleinen Feier in das BürgerInnenbüro des Ortsverbandes in Döbeln eingeladen.

Von daz