Frauenverein Zschaitz: Corona-Krise verhindert Vorstandswahl

Zschaitz

Eigentlich sollten in diesem Monat die Vorstandswahlen des Frauenvereins Zschaitz stattfinden. Darauf wartete Ute Friedrich schon lange. Es sollte ein Wendepunkt für den Verein sein, kündigte die Vorsitzende bereits im September an. Sie wünscht sich, dass all die Aufgaben, die in einem Verein so anfallen, auf mehrere Schultern verteilt werden. Und zwar nicht nur auf dem Papier. Seit jeher ist es Ute Friedrich, die den Großteil der Aufgaben auf dem Tisch hat. Damit sollte mit der Vorstandswahl im Dezember Schluss sein. Doch die Corona-Krise und die damit verbundenen Verordnungen machen eine Wahl wie diese unmöglich. Theoretisch könnte die Wahl zwar stattfinden – per Brief. Doch Ute Friedrich möchte dazu mit allen Mitgliedern an einem Tisch sitzen und Raum für Diskussionen lassen. Eine Briefwahl könnte sie rein organisatorisch gar nicht stemmen. Zu viel Aufwand ist damit verbunden.

Auf unbestimmte Zeit ausgesetzt

„Also haben wir die Wahl bis auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Der jetzige Vorstand bleibt bis auf Weiteres im Amt“, erklärt Ute Friedrich. Sobald sich die Möglichkeit bietet, will die Vorsitzende einen neuen Termin für die Wahl festsetzen. Hoffnung, dass das schon im Januar passieren kann, hat sie nicht. „Vielleicht haben wir ja im März Glück. Aber die Einladungen für so eine Wahl müssen vier Wochen vorher zugestellt werden. Dazu kommt eine Menge Vorbereitung, die dafür nötig ist.“ Kurzum: Wann die Vorstandswahl nun tatsächlich stattfinden kann, steht in den Sternen.

Voller Aufgabentisch

Für Ute Friedrich bedeutet das: Auch im neuen Jahr muss erstmal alles weiterlaufen wie bisher. Der Aufgabentisch der Vorsitzenden ist bis oben hin voll. Gerade bastelt sie für alle 40 Vereinsmitglieder eine kleine Überraschung. Im Rahmen der Ehrenamtsförderung wollten die Frauen eigentlich einen gemeinsamen Ausflug unternehmen. Weil das aufgrund der aktuellen Corona-Lage nicht geht, musste sich der Vorstand etwas anderes ausdenken.

Die richtigen Leute

Viel von dem, was Ute Friedrich jeden Tag leistet, sehen nur die Wenigsten: Der Verein, ihre Arbeit beim Sozialverband VdK, in der Ottewiger Bücherei und die Projekte, die damit einhergehen. „Das ist viel organisatorischer Aufwand, den man gar nicht auf den ersten Blick sieht“, sagt sie. Allein dafür braucht sie die Unterstützung ihrer Vereinsmitglieder. Dabei geht es ihr aber nicht darum, irgendjemanden im Vorstand zu haben. Es müssen die richtigen Leute sein. Die, die mit anpacken und auf die sich die Vorsitzende verlassen kann. Denn weiterführen würde sie das Amt gern. Aber nicht allein.

Von Stephanie Helm