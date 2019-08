Leisnig

Auch wenn nicht die Sonne vom Himmel knallt, als gäbe es kein Morgen – das Badfest von Leisnig wird gefeiert. „Laut Wetterradar bleiben wir von Regen verschont – beste Bedingungen für ein Badfest“, sagt Stefan Mehner von der Freibadinitiative Leisnig.

Feuerwehr, Tennisverein, die Fußballer, Handballer sowie die Kindergärten Sonnenschein und Wirbelwind haben sich etwas einfallen lassen, um den Gästen etwas zu bieten. Zudem konnte die Freibadinitiative eine aufblasbare Monsterrutsche für diesen Nachmittag ins Bad holen.

Es gibt also eine Menge mehr zu erleben als das,was das Freibad sonst bietet. Unter anderem gibt es einen Flohmarkt für Kinderspielzeug. An sieben Stationen können Kinder basteln, sich schminken lassen oder andere Dinge ausprobieren.

Wer sich seinen Laufzettel vollständig abstempeln lässt, kann sich etwas zum Naschen abholen. Für Familien mit Kindern lohnt es sich also, am Nachmittag ab 15 Uhr vorbei zu schauen. Bis 18 Uhr soll das Freibadfest ausgesprochenen Familiencharakter haben. So nehmen es sich die Veranstalter nach dem ersten, spontanen Badfest vom vergangenen Jahr vor.

Ab 21 Uhr, nach Abpfiff des Fußballspiels VfB gegen DSC, ist dieses Jahr der Wettbewerb im Turmspringen angesetzt, wobei sich die Akteure in drei Kategorien miteinander messen können. Es geht um die beeindruckendste Arschbombe, Sprünge mit der ambitioniertesten Technik sowie solche mit der besten Performance, wobei hier Kostüme ausdrücklich erwünscht sind. In den Abendstunden wartet die Freibadinitiative mit der Cocktailbar auf.

Von Steffi Robak