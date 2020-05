Freibadsaison und Kinderlandschaft: Doppelte Vorbereitung im Stadtbad Döbeln

Döbeln

Seit Dienstag läuft das Wasser ins große Schwimmerbecken des Döbelner Freibades. Bis Freitag wird es dauern, bis das gesamte Becken mit 2,5 Millionen Litern Wasser gefüllt ist. „Dann werden in der kommenden Woche die Schwimmbadtechnik und die Pumpen überprüft und in Betrieb genommen und die Wasserqualität abgenommen“, sagt Badleiter Toni Bunzel.

Freibad ab 20.Mai bereit

„Wir sind ab dem 20. Mai startklar für die neue Freibadsaison“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Gunnar Fehnle. Das Versorgungsunternehmen betreibt das Bad im Auftrag der Stadt Döbeln. „Wir würden den Döbelner gern trotz Corona eine Freibadsaison bieten. Selbst unter strengen Auflagen wäre das besser als gar kein Freibad“, sagt Gunnar Fehnle. Man halte sich aber – egal was kommt – an die Empfehlungen der Fachleute und Virologen. „Wenn es sein muss, können wir die Besucherzahl begrenzen und auf der Liegewiese ist auch genug Platz um Abstand zu halten. Im Becken selbst denke ich, hat das Virus durch das Chlor keine Chance. Aber ich will nicht mutmaßen. Wir machen das, was die Fachleute raten. Wir wollen nicht selbst Propheten spielen“, so Gunnar Fehnle. Aus statischen Gründen macht es so oder so Sinn, das Becken zu befüllen. Und die Pumpen der Filteranlagen laufen dann, um das Bad jederzeit für die Öffnung bereit zu halben.

Neuer Kinderbereich rohbaufertig

Auch in der Schwimmhalle herrscht aktuell Stille. Nur zwei Bauarbeiter arbeiten am neuen Kinderbereich. Mehr dürfen es aus Infektionsschutzgründen nicht sein. „Die Arbeiten am Kinderbecken sind durch die coronabedingte Sperrung der Schwimmhalle schneller voran gekommen, als im laufenden Badbetrieb in der Halle“, berichtet Badleiter Toni Bunzel.

Der Rohbau der beiden höhenversetzten Betonbecken und die neue Rutsche die beide verbindet, sind seit Wochenbeginn fertig. Die individuell hergestellten Becken werden mit Mosaikfliesen gestaltet und sollen sich mit ihren warmen Farben dem Bereich um das Lehrschwimmbecken anpassen. Auch die Schiffchenbad ist bereits zu erkennen. „Dafür lassen wir uns dann spezielle wiedererkennbare Schiffchen einfallen, die wir den Kindern anbieten werden“, so Gunnar Fehnler. Die neue UV-Filtertechnik ist für die neuen Wasserflächen auch startklar. Eröffnet soll der neue Kinderbereich mit Beginn der neuen Hallenbadsaison im September.

In der Schwimmhalle wird aktuell am neuen Kindererlebnisbereich gebaut. Quelle: Thomas Sparrer

Corona macht sich auch bei den Stadtwerken bemerkbar. Der Erdgasabsatz ist um zehn Prozent gestiegen, weil die Leute zuhause tagsüber mehr heizen. Der Stromverbrauch ist jetzt gleichmäßiger über den Tag verteilt. Für die Versorgungssicherheit wurden die relevanten Technikteams der Stadtwerke aufgeteilt. Die Leute arbeiten mobil. Die Teams begegnen sich nicht, um im Quarantänefall immer entsprechend befähigte Mitarbeiterteams einsatzbereit zu haben.

Keine Sperrung von Anschlüssen Wer durch Corona in finanzielle Schwierigkeiten gerät und seine Strom- oder Gasrechnung bei den Stadtwerken Döbeln nicht bezahlen kann, dem soll keinesfalls der Hahn zugedreht werden. Das versichert Stadtwerkechef Gunnar Fehnle. „Wir erwarten dafür aber Fairness. Der betroffene Kunde muss sich bitte unbedingt mit uns telefonisch oder vor Ort in Verbindung setzen.“ Was nicht geht: sich nicht melden, die Jahresrechnungen und alle Schreiben ignorieren. „Wer coronabedingt in Not gerät, bleibt nicht im Regen stehen. Man muss sich aber mit uns vereinbaren. Wir wollen vermeiden, dass schon immer zahlungsunwillige Trittbrettfahrer die Situation ausnutzen“, so Fehnle.

Von Thomas Sparrer