Niederstriegis

Schon am Freitag ab 13 Uhr wird die Kreisstraße von Niederstriegis nach Grunau wieder für den Verkehr freigegeben. Aktuell laufen noch die Arbeiten zur Montage der Schutzplanken. Da noch Arbeiten in den Randbereichen erforderlich sind, wird es in dem Bereich eine Geschwindigkeitsbegrenzung geben, informierte das Landratsamt auf Nachfrage. Die Abnahme der Gesamtmaßnahme erfolgt nach Fertigstellung der Ersatzpflanzung im Oktober/November.

Unklar ist derzeit, wie es mit der nun deutlich stärker als zuvor ramponierten, inoffiziellen Umleitungsstrecke weitergeht.

Von Manuela Engelmann-Bunk