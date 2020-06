Etzdorf/Massanei

Die Staatsstraße 36 zwischen Etzdorf und Massanei soll ab Donnerstag wieder durchgängig befahrbar sein. Der letzte Teilabschnitt zwischen der Kreuzung am Grünen Haus (B 169) und Reichenbach wird am Donnerstagvormittag für den Verkehr freigegeben. Darüber informierte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv).

Gesamte Straße voll gesperrt

Die Staatsstraße war von Etzdorf bis Massanei seit Anfang März auf einer Gesamtbaulänge von sieben Kilometern durchgehend mit einer neuen Asphaltdecke versehen worden. Dafür war die ganze Strecke voll gesperrt, es gab weiträumige Umleitungen. Außerdem erfolgte die Sanierung von Entwässerungsanlagen, die Bankette wurden neu gestaltet und Sicherungseinrichtungen wie Leitplanken neu installiert. Am Steinbruch bei Etzdorf ist aus Richtung Waldheim kommend eine Abbiegespur entstanden, was dort die Verkehrssicherheit deutlich erhöht.

Schäden an der Brücke über Eulitzbach

Der Streckenabschnitt von Etzdorf bis zur B 169 konnte bereits Ende April, der Abschnitt von Reichenbach bis Massanei Mitte Mai für den Verkehr freigegeben werden. Das Zwischenstück blieb noch gesperrt, weil an der Abdichtung der Brücke über den Eulitzbach Schäden festgestellt worden waren und diese erst behoben werden mussten. Diese Arbeiten sind jetzt ebenfalls abgeschlossen, so dass der Verkehr auch dort ab Donnerstag rollen kann. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen laut Landesstraßenbauamt rund 2,3 Millionen Euro.

Straßenbau läuft trotz Corona

Für den Staatsstraßenbau im Freistaat Sachsen stehen in diesem Jahr rund 126 Millionen Euro zur Verfügung, für die Bundesstraßen und Autobahnen weitere 337 Millionen Euro. Trotz Corona-Krise und erschwerten Arbeitsbedingungen verliefen und verlaufen die Auftragsvergaben laut Landesstraßenbauamt termingerecht. Seit Jahresbeginn seien bereits rund 115 Millionen Euro durch Aufträge vertraglich gebunden worden.

Rund zwei Drittel des Auftragsvolumens würden dabei im Freistaat Sachsen bleiben. Alle Aufträge des Lasuv rund um den Brücken-, Straßen- und Radwegbau oder deren Sanierung würden grundsätzlich in Fachlose und – wo sinnvoll – in Bauabschnitte beziehungsweise Teillose unterteilt. So sollen auch kleine und mittelständische Baufirmen aus den Regionen die Möglichkeit haben, sich an den Ausschreibungen zu beteiligen.

Von Olaf Büchel