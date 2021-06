Freie Impftermine in Ostrau

Ostrau

An drei Tagen im Juli – am 16., 17. und 18. – kommen die mobilen Impfteams des DRK Kreisverbandes Döbeln-Hainichen nach Ostrau. Diesmal dürfen sich nicht die Einwohner der Gemeinden Ostrau und Zschaitz-Ottewig um einen Impftermin bemühen. Das Angebot richtet sich an alle Bürger. Die DRK-Mitarbeiter impfen voraussichtlich die mRNA-Impfstoffe Biontech oder Moderna. Und zwar in der Turnhalle an der Grundschule, Ernst-Thälmann-Straße 29. An allen drei Tagen wird die Impfaktion jeweils in der Zeit von 9.30 bis 16.30 Uhr stattfinden.

Die Gemeinde stellt die dafür benötigten Formulare, also Aufklärungsbogen und Einwilligung, auf ihrer Homepage zur Verfügung. Diejenigen, die einen Impftermin ergattern konnten, können sich die Formulare auch in der Gemeindeverwaltung abholen. Zum Impftermin müssen die Formulare dann ausgefüllt mitgebracht werden, ebenso wie die Chipkarte der Krankenkasse, der Personalausweis und der Impfausweis.

Eine vorherige telefonische Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Dafür sind folgende Leitungen in der Gemeindeverwaltung von Ostrau, in der Zeit von Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr, freigeschaltet: 034324/209 206 sowie 034324/209 203. Für die Anmeldung werden Name, Anschrift, Geburtsdatum und Telefonnummer benötigt. Die Terminvergabe richtet sich nach der Reihenfolge der Anrufe.

Der zweite Impftermin wird dann voraussichtlich drei Wochen später stattfinden – am 6., 7. beziehungsweise 8. August. Die Uhrzeit wäre dann identisch zu der beim ersten Impftermin.

Von she