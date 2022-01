Freie Landschule Döbeln lädt zum Online-Stammtisch ein

Döbeln

Die Freie Landschule der Generationen, die im August als einzügige Freie Oberschule in Döbeln an den Start gehen will, lädt am Sonnabend, dem 8. Januar, von 11 bis 12.30 Uhr, interessierte Eltern künftiger Oberschüler und ganz besonders jene, deren Kinder im August in die 5. oder 6. Klasse kommen, zum Online-Elternstammtisch ein. Dabei wird das pädagogische Konzept vorgestellt und können Fragen gestellt werden. Anmeldungen sind dafür über die Homepage des Vereins unter www.Freie-Landschule.de notwendig, um den entsprechenden Einwahl-Link rechtzeitig an die interessierten Eltern versenden zu können.

Von daz