Hartha

Seit Ende April wird an den B175-Kreiseln in Hartha gebaut, so dass der Harthaer Kreuz seitdem gesperrt ist. Nun ist ein Ende in Sicht, denn am Freitag sollen pünktlich die Bauarbeiten fertiggestellt und die Kreisverkehre wieder geöffnet werden. Dies bestätigte Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) Isabel Siebert.

Knapp zwei Monate müssen Autofahrer in und um Hartha bereits bis zu 30 Kilometer extra in Kauf nehmen, da die B175-Kreisel gesperrt sind. Die großräumige Umleitung verläuft über Döbeln, Hainichen, Mittweida, Rochlitz und Bad Lausick. Viele nutzen Schleichwege durch die Industriestadt und die umliegenden Dörfer, um an ihr Ziel zu gelangen. Das soll nun ein Ende haben. „Am Freitagabend kann der Verkehr wieder rollen“, sagt Siebert. Die Straße wurde saniert und die Fahrbahn der Kreisel erweitert. Die letzten Arbeiten seien die Pflasterung der Inseln, der Aufbau der Verkehrszeichen, die Markierung und zu guter Letzt das Kehren.

Bauarbeiten des dritten Abschnitts beginnen

Dennoch bedeutet dies noch keine freie Fahrt in Hartha, denn nun ist der dritte Bauabschnitt dran. Dieser verläuft aus Richtung Döbeln nach Hartha und beginnt an der Einmündung Nauhain. Er endet kurz vor der Querungsstelle am Ortseingang Hartha. Auch dort soll die Fahrbahn saniert werden. Zu Anfang war noch nicht klar, ob eine Vollsperrung nötig ist, doch nun müssen Autofahrer damit rechnen. Anfang nächster Woche sollen die Bauarbeiten losgehen. Die ausgeschilderte Umleitung erfolgt über Leisnig und Waldheim.

Während in Hartha Autofahrer zum Teil aufatmen dürfen, verzögert sich das Ende der Bauarbeiten an der Brücke der B 175 von Döbeln nach Hartha fahrend. Bereits acht Wochen sind die Bauarbeiter im Verzug, was an den Wetterbedingungen Anfang dieses Jahres liegt. Voraussichtlich Ende August soll der Verkehr auch auf der Zschopau Brücke freigegeben werden, heißt es aus dem Lasuv.

Von Nicole Grziwa