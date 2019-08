Döbeln

Der Unfallschwerpunkt Gakendelle ist Geschichte. Ein großes Teilstück der neuen B 175 zwischen Gewerbegebiet und Autobahnschluss Döbeln-Ost ist seit Montagvormittag freigegeben. Die Umleitung durchs Gewerbegebiet ab Marktkaufkreisel besteht zwar nach wie vor. Doch insgesamt verläuft die Fahrt Richtung Autobahn oder Nossen nun reibungsloser.

Erst kehren, dann fahren

Um 9 Uhr trafen sich Mitarbeiter des Döbelner Ordnungsamtes, des Straßenbetriebsdienstes des Landkreises, des Landesstraßenbauamtes und der Baufirmen, um die neue Strecke abzunehmen. Letzte Feinheiten galt es zu klären, zum Beispiel die Fahrbahn am Brückenanschluss bei ATU zu kehren, bevor die ersten Autos darüber hinweg rollen konnten. Das war dann gegen 9.30 Uhr der Fall. Auch die DAZ-Reporter absolvierten eine Testfahrt.

Erfreulich: Bei ATU steht keine Ampel mehr. Stadtauswärts geht die Fahrt geradeaus über die neu gebaute Brücke, die die Industriegebiete Ost 1a und 1b verbindet. Am Übergang Straße-Brücke ist die Fahrbahn noch etwas wellig. Das ist nur vorübergehend so, ein richtiger Ausbau erfolgt noch. Dafür wird die Brücke später noch einmal gesperrt. Das erfolgt aber erst dann, wenn die neue B 175 ab Marktkaufkreisel ganz und gar fertig gebaut ist.

Glatt wie ein Kinderpopo

Die weitere Strecke bis zum Autobahnanschluss ist glatt wie ein Kinderpopo. Nach der Brücke geht es links ab in einer Schleife auf die neue Bundesstraße, unter der Brücke hindurch und dann immer entlang auf der neuen Trasse. Das große Rückhaltebecken rechter Hand ist zurzeit gut mit Wasser gefüllt. Dann ist rechts unten das langjährige Ärgernis, die alte Gakendelle, zu erkennen. Dort muss künftig niemand mehr entlangfahren. Ein Großteil der alten Piste wird zurückgebaut.

Zur Galerie Das erste große Teilstück der neuen B 175 in Döbeln-Ost ist freigegeben. Seit Montagvormittag, 9.30 Uhr, rollt dort der Verkehr. Die alte Gakendelle ist somit gesperrt.

Auf einer leichte Steigung – nicht zu vergleichen mit der bisherigen Achterbahnsituation – geht die Fahrt hinauf zur Autobahn. Dort steht nach wie vor eine Ampel, weil der zweiter Fahrstreifen der Bundesstraße an dieser Stelle noch fertig gebaut werden muss. Eine weitere Ampelanlage steht auch noch an dem Knotenpunkt, der sich in Verlängerung der neuen Brücke Richtung Mochau befindet. Aus und in Richtung Mochau ist diese Ampel gleichgeschaltet. Sie geht nur auf rot, wenn ein Fahrzeug aus Richtung Zschäschütz auffahren will. Die Zufahrt nach Zschäschütz erfolgt ebenfalls über diesen Knoten, denn am Chausseehaus ist jetzt alles dicht.

Schleichweg gesperrt

Beim Autohaus Gruma ist jetzt überhaupt kein Durchkommen mehr Richtung Osten, denn dort wird nun das restliche Stück der neuen B-Straße mit Knotenpunkt gebaut. Die Tankstellen können weiter angefahren werden. Gesperrt ist auch der Schleichweg von Oberranschütz in Richtung alte B 175, den in den zurückliegenden Monaten viele Kraftfahrer genutzt haben, um die Ampel im Gewerbegebiet zu umfahren. Bei den dortigen Anwohnern sorgt das für Aufatmen.

Von Olaf Büchel