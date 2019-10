Freispruch im Roßweiner Dachschaden-Fall

Rosswein

Roßweins Dachschaden-Fall ist abgeschlossen. Mit einem Freispruch endete am vierten Verhandlungstag das Verfahren wegen Sachbeschädigung gegen einen Roßweiner. Ihm wurde vorgeworfen, in der Nacht des 15. September 2018 gemeinsam mit zwei weiteren Roßweinern vor einem Pub in der Stadtbadstraße randaliert und dabei das Dach eines gegenüberliegenden Hauses beschädigt zu haben.

Zeugin entzieht sich mehrfach

Dass es so lange dauerte, bis die vorsitzende Richterin Nancy Weiß den Freispruch verkünden konnte, lag vor allem daran, dass Richterin und Staatsanwaltschaft eine Zeugin hören wollten, die in der Tatnacht die Polizei gerufen hatte. Diese 21-Jährige allerdings entzog sich immer wieder ihrer Aussage vor Gericht – die ersten beiden Vorladungen wurden ignoriert, die beiden Versuche einer Vorführung misslangen. Zuletzt, nämlich am Montagmorgen um 5 Uhr, öffnete die junge Frau der Polizei die Wohnungstür einfach nicht. Da es zum Bedauern des Staatsanwaltes keinen Haftbefehl für Zeugen gibt, musste auch am vierten Verhandlungstag auf die Aussage der Zeugin verzichtet werden. Weil mit zweimaligem Ordnungsgeld und den beiden Vorführungsversuchen alle Möglichkeiten ausgeschöpft wurden, verlas Richterin Weiß am vierten Verhandlungstag schließlich die schriftlich bei der Polizei geleistete Aussage der 21-Jährigen.

Kein Licht im Dunkel der Tatnacht

Das, was man sich davon erhofft hatte, konnte allerdings auch diese Aussage nicht leisten. Licht ins Dunkel der Tatnacht zu bringen nämlich. In der war es gegen 1 Uhr nachts laut vor einem Pub geworden. Drei Männer sollen gepöbelt haben, Flaschen auf das gegenüberliegende Haus geworfen haben. Die 21-jährige Hausbewohnerin, die Angst hatte, dass ihre beiden jüngeren Geschwister aufgrund des Lärms aufwachen würden, drohte mit der Polizei. Daraufhin seien die Männer zunächst verschwunden, kamen aber zurück und ein großer Stein soll aufs Dach des Hauses geflogen sein. Mehrere Steine folgten. Weiterhin wurde ein Briefkasten am Haus abgetreten.

Zwei Plädoyers auf Freispruch

Dieser abgetretene Briefkasten ist auch fast das einzige, was in diesem Fall eindeutig bewiesen ist. Dass der Schaden am Dach, den der Besitzer mit knapp 300 Euro beziffert, in Folge der Steinwürfe entstanden sein soll, zweifelte Rechtsanwalt Martin Gödenhennrich auch noch einmal an, nachdem sowohl die Staatsanwaltschaft als auch er selbst auf Freispruch seines Mandanten plädiert hatten. Denn allein darum ging es in dem ganzen Verfahren: War der Roßweiner an den Steinwürfen beteiligt oder nicht? Seine beiden Kumpanen aus dieser Nacht hatten den Strafbefehl angenommen, die Schuld damit quasi eingestanden. Gödenhennrichs Mandant hatte dies nicht getan. Viele Aussagen waren während der ersten drei Verhandlungstage gehört worden – die der beiden nächtlichen Kumpanen des Angeklagten, die des Hauseigentümers, die eines jungen Mannes, der in der Tatnacht zu Besuch im Zielobjekt der Steinwürfe war. Für Klarheit konnten alle zusammen aufgrund ihrer Widersprüchlichkeit nicht sorgen. Weil auch am Ende noch Zweifel bestanden an der Schuld des Angeklagten, konnte sich dieser über einen Freispruch freuen.

Von Manuela Engelmann-Bunk