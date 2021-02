Töpeln

Flüchtlinge sind im Natur- und Freizeitzentrum Töpelwinkel untergebracht? Diesen Eindruck hatten die Einwohner des Ortes, als unlängst um die 20 Leute dort gesichtet wurden, die nach Meinung einiger Anwohner nicht hingehörten. Das ging soweit, dass die DAZ eine Mail erreichte: Ob denn das Flüchtlingsheim in Döbeln überfüllt sei? Ob es sich im Töpelwinkel um eine Dauerlösung handele. Und ob denn Schulklassen das Haus wieder nutzen könnten.

Inzwischen dürfte schon wieder Ruhe eingekehrt sein im Ort. Mehr, Ruhe, als es Carin Lau, Leiterin des Natur- und Freizeitzentrums lieb ist. Die Corona-Pandemie bedeutet für den Verein, der die wunderschöne Anlage im Töpelwinkel unterhält, ein weiteres „schlimmes Jahr“. Denn auch jetzt darf Carin Lau niemanden beherbergen. Was schon einmal die Frage klärt, ob Schulklassen die Anlage wieder nutzen dürfen. Dürfen sie nicht.

Die rund 20 Männer, die kürzlich zu Gast im Töpelwinkel gewesen sind, waren nicht auf Urlaub und schon gar nicht geflüchtet. Es handelte sich um türkische Arbeiter, die von einer Leisniger Firma für spezielle Arbeiten in großer Höhe bei widrigen Bedingungen an Starkstrommasten engagiert worden waren. Zehn Monate lang sind sie in ganz Deutschland unterwegs. Zwischenstation im Töpelwinkel machten sie lediglich aufgrund der Quarantänebestimmungen.

Bis auf diese kurze Unterbrechung ist es seit Monaten still im Natur- und Freizeitzentrum. Schon im letzten Jahr hatte der Verein, der von seinen Einnahmen aus Beherbergung und Angeboten lebt, für seine fünf Mitarbeiter Kurzarbeit in Anspruch genommen. „Wir haben die Corona-Hilfe bekommen“, sagt Carin Lau. Doch irgendwann reicht das eben auch nicht mehr.

Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr durfte sich der Verein über einen gut besuchten Sommer freuen. Jetzt brennt es nicht nur finanziell wieder, sondern auch inhaltlich: „Ich komme mit meinen Jungen Naturwächtern nicht mehr hinterher, da hätte es im November viele Veranstaltungen gegeben“, nennt Carin Lau nur ein Beispiel.

Die Ruhe, die jetzt gezwungenermaßen herrscht, nutzt sie. Den ganzen Januar hat die Herbergs-Chefin mit Abrechnungen zugebracht und mit Archivierung. Das sind wichtige Arbeiten, die sonst bei normalem Tagesgeschäft oft zu kurz kommen. Genauso sieht es in Sachen Instandhaltung aus. „So schön wie jetzt, waren unsere Zimmer noch nie“, lacht Carin Lau. Denn jetzt, wo sowieso keiner beherbergt werden darf, kann endlich auch mal renoviert werden. Das machen die Männer des Vereins natürlich selbst. „Eine Firma könnten wir uns gar nicht leisten.“ Die Zimmer im Haupthaus erstrahlen also in neuem Glanz – und sind bereit für neue Besucher. Auf die hofft Carin Lau natürlich, doch sie befürchtet, dass viele Belegungszeiten offen bleiben, wenn es im Frühjahr vielleicht wieder erlaubt ist zu beherbergen. „Ich denke, dass beispielsweise Schulklassen vielleicht gar keine Abschlussfahrten machen werden.“

Von Manuela Engelmann-Bunk