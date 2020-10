Ostrau/Zschaitz

Fünf Jahre lang schlichtete Matthias Jönzen Unstimmigkeiten und handfeste Streits für die Gemeinden Ostrau und Zschaitz-Ottewig. Für rund 5000 Menschen war der Pulsitzer damit zuständig. „Meine per Gesetz vorgeschriebene Friedensrichter-Amtszeit von fünf Jahren war im Juni vorbei“, erklärt er. Nun muss eine neue Wahl veranstaltet werden. Die Stelle des Friedensrichters schrieb die Gemeinde Ostrau nun ganz offiziell aus. Der Amtsbeginn dieser Ehrenamtsstelle soll im Februar beziehungsweise März 2021 sein.

Nachfolger gesucht

„Obwohl es in Ostrau und Zschaitz-Ottewig nicht so viele Fälle gibt, möchte ich auf der Schiene ein wenig kürzer treten“, erklärt Matthias Jönzen. Bis ein Nachfolger gefunden ist, wird er aber im Amt bleiben. Das ist so auch im Schiedsamtsgesetz verankert. „Sollte sich in den nächsten ein, zwei Jahren niemand finden und sich bei mir die private Lage ein wenig entspannen, könnte ich mir auch vorstellen, dann wieder zu kandidieren“, macht er Hoffnung für den all, dass sich kein anderer Kandidat findet.

Die Bewerbungskriterien

Wer sich vorstellen könnte, schon bald Friedensrichter für die beiden Kommunen zu sein, der kann sich ab sofort bewerben. Das geht bis zum 4. Dezember. Entweder schriftlich an die Gemeindeverwaltung Ostrau, Kennwort: Friedensrichter, Karl-Marx-Straße 8, 04749 Ostrau. Oder auch per E-Mail mit der Bewerbung im PDF-Format an die Adresse bewerbung@gemeinde-ostrau.de. Bewerber sollten zwischen 30 und 70 Jahre alt sein, im Schiedsamtsbezirk wohnen, keine Vorstrafen haben, weder Rechtsanwalt, Berufsrichter Staatsanwalt, Polizei- oder Justizbediensteter noch Notar sein und auch nicht die Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten geschäftsmäßig ausüben. Außerdem sollten Bewerber nicht für das frühere Ministerium für Staatssicherheit oder Amt für nationale Sicherheit tätig gewesen sein.

Von Stephanie Helm