Das alte Bauwerk soll Stück für Stück wieder in Ordnung gebracht werden. Nachdem die marode Kellertreppe in Angriff genommen wurde, sollen nun die Fenstergewände saniert werden. Weil es sich dabei um Sandstein handelt, hat der Denkmalschutz ein besonderes Auge darauf.

Die Friedhofskapelle in Hochweitzschen ist in einem schlechten Zustand. Die Gemeinde will das alte Bauwerk Stück für Stück in Ordnung bringen. Quelle: Sven Bartsch