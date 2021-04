Döbeln/Hochweitzschen

Die alte Friedhofskapelle in Hochweitzschen soll Stück für Stück wieder in Ordnung gebracht werden. Dieser Aufgabe nahm sich die Gemeinde Großweitzschen an. Nachdem bereits die marode Kellertreppe in Angriff genommen wurde, sollen nun die Fenstergewände saniert werden. Weil es sich dabei um Sandstein handelt, hat der Denkmalschutz ein besonderes Auge darauf. Zum Beitrag „Wenn alte Mauern bröckeln“ über diese Thematik meldete sich der Döbelner Arzt Dr. Rudolf W. Lehle zu Wort. Er war von 1995 bis 2018 Chefarzt und Ärztlicher Leiter beziehungsweise Direktor des Krankenhauses Hochweitzschen. Außerdem war Lehle Gründungsvorstand des 2001 gegründeten Vereins „Kultur, Begegnung, Kirche Hochweitzschen (Mittelsachsen)“ und blieb bis zu dessen Auflösung im Jahr 2018 Teil dessen.

Ein vergessener Ort

Dr. Rudolf W. Lehle sagt: „Der Friedhof der Gemeinde Großweitzschen in Hochweitzschen ist ein ruhiger Ort, aber leider auch ein in der öffentlichen Wahrnehmung vergessener Ort. Der Verfall der Friedhofskapelle gibt davon beredtes Zeugnis. Die Kapelle verfiel schon vor 1990 und nach 1990 wurde es nicht viel besser. Es ist ein besonderer Friedhof, eben nicht nur ein Gemeindefriedhof. Seit 1874 wurden hier die Verstorbenen der Landesanstalt Hochweitzschen bestattet.

Tausende Patienten bestattet

Die gesamte Anlage ist noch erkennbar und ist weit größer, als der derzeit genutzte Friedhof. Es wurden Hunderte, ja Tausende Patienten und Bewohner der Landesanstalt dort bestattet, insbesondere während der Hungerjahre des 1. Weltkrieges und vor allem während der NS-Diktatur. Die Sterblichkeit blieb auch nach Kriegsende noch deutlich erhöht bis 1949. Die Zahlen der Verstorbenen liegen im Wesentlichen vor, vor allem die Übersterblichkeit 1939 bis 1945 durch absichtliches Töten der Patienten aufgrund von Mangelernährung (sogenannte „Suppenkost“) bei weiterer Medikamentengabe. In anderen sächsischen Landesanstalten war dies nicht anders. Aber die Friedhöfe sind dort in würdiger Form gestaltet.

Dem Verfall entgegenwirken

Der Friedhof ist Aufgabe und Last zugleich der Gemeinde. Aber es ist auch die Verantwortung des Krankenhauses, des Wohnheimes und des Freistaates Sachsen als Rechtsnachfolger hier jetzt zügig, vor allem großzügig und sachgerecht dem Verfall eines psychiatriehistorischen Denkmals entgegen zu wirken. Es geht nicht nur um die Mauern und den schändlichen Anblick, es geht um die gemeinsame Verantwortung vor den Toten und die Mahnung für die Lebenden.

