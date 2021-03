Friseurin aus Leisnig: Kostenloser Corona-Schnelltest Fehlanzeige

Leisnig

Die erste Woche in ihrem nun wieder geöffneten Leisniger Friseursalon Ha(a)rmonie sei gut angelaufen, sagt die Betreiberin Bianca Müller. „Es ist stressig, aber es läuft gut. Wir hatten alles von vorn herein gut organisiert.“

Schnelltest muss fachgerecht sein

Was den vorgeschriebenen wöchentlichen Schnelltest auf das Corona-Virus anbelangt, so lasse sie den selbstverständlich machen. Sie persönlich habe in gewisser Weise das Glück, dass eine in der Nachbarschaft wohnende Freundin im medizinischen Sektor arbeitet und diesen Test fachgerecht durchführen kann. „Dazu ist ja nicht jeder berechtigt. Den Test muss jemand vornehmen, der dafür geschult ist, damit keine Fehler entstehen.“

Die Friseurin denkt auch darüber nach, wie logisch das einmal wöchentliche Testen ist. Es könnte ja auch am zweiten oder dritten Tag nach dem Test jemand mit dem Virus in Kontakt gekommen sein. Die sonstigen Hygieneregeln seien deshalb um so wichtiger.

Jede Woche kilometerweit ins Testzentrum?

Außerdem: Wer für jedes Mal Testen einmal wöchentlich erst kilometerweit in ein Testzentrum fahren muss, habe durch die Fahrt einen ziemlich großen zeitlichen und auch finanziellen Aufwand. Im Sinne auch der Allgemeinheit sollte es die Möglichkeit geben, diese kostenlosen Schnelltests flächendeckend wohnortnah vornehmen lassen zu können.

Test noch selbst finanziert

Momentan habe sie noch keinen kostenlosen Schnelltest bekommen. Er müsse selbst finanziert werden. „Das kann auf die Dauer auch keine Lösung sein“, so die Friseurin, „in der gesamten Branche hat jetzt wochenlang niemand einen Pfennig verdient, und nun sollen die Friseure den Schnelltest selber bezahlen. Das kann so nicht bleiben. Aber letztlich sind wir alle froh darüber, dass wir arbeiten können.“

In ihrem eigenen Salon betrifft das nur sie selbst und ihre Mitarbeiterin, die getestet werden müssen. In größeren Salons ist dann auch die Mitarbeiterschaft und der Betrag größer, mit dem in Vorleistung gegangen werden muss.

Impfen noch kein Thema

Angesprochen werde sie von den Kunden kaum, ob sie denn den Schnelltest absolviert hat oder nicht. „Ich denke, unsere Kunden gehen davon aus, dass wir alles tun, um sie und uns selber zu schützen, so gut es geht. Und das ist ja auch der Fall.“

Im Allgemeinen sei in den Gesprächen auch das Impfen ein Thema, „aber das steht ja derzeit für Friseure überhaupt noch nicht zu Debatte. Neben den speziellen Corona- Hygienebestimmungen sind die Schnelltests momentan die Mittel, mit denen wir und unsere Kundschaft uns gegenseitig schützen.

Von Steffi Robak