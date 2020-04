Frühjahrsputz: Ostrauer rücken dem Müll zu Leibe

Ostrau

Mit einem ganzen Haufen Müllsäcken bewaffnet steht Familie Jönzen am Straßenrand. Matthias Jönzen, der auch der Friedensrichter der Gemeinde ist, brachte die Idee vor knapp zwei Jahren auf den Tisch. Nun ist er einer von vielen, die sich beim mittlerweile dritten Frühjahrsputz in der Gemeinde die Hände schmutzig machten.

Aktion berechtigt

Auch Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) war mit von der Partie. Er nahm sich Teile der Runde vor, die er sonst mit seinem Hund lang spaziert. „Der Frühjahrsputz hat definitiv seine Berechtigung. Es liegt eine Menge Müll in den Gräben und an den Straßenrändern“, sagt das Gemeindeoberhaupt. Und das, obwohl die Mitarbeiter des Bauhofs regelmäßig hinterher sind.

Biotop, Bahndamm, Radweg

Am Samstagmorgen trafen sich etwa 15 Bürger an der Eschke-Mühle, um beim Frühjahrsputz dabei zu sein. „Viele Weitere haben sich in den Ortsteilen oder auf eigene Faust beteiligt“, so Schilling. An der Eschke-Mühle wurde nicht nur Corona-bedingt Abstand gehalten, sondern auch gleich Grüppchenbildung betrieben. Der Bauhofleiter gab noch blaue Säcke, Handschuhe und Greifer raus und schon konnte an verschiedenen Stellen gleichzeitig gewerkelt werden.

Der Bürgermeister zum Beispiel entlang des Jahnatalradweges, andere am Biotop, im Neubaugebiet oder am Bahndamm. Gefunden haben sie vor allem leere Flaschen und Getränketüten. Die vollen und dadurch schweren Säcke wurden gut sichtbar am Straßenrand platziert. Dort sammelten die Bauhofmitarbeiter den Müll schließlich ein. „Der Transporter war am Ende voll bis oben hin“, weiß Dirk Schilling. Mittags traf sich ein Teil der Helfer wieder an der Eschke-Mühle, um auch dort das Sammelsurium an Unrat abzugeben.

Tradition geboren

Noch in der Woche zuvor dachte die Gemeindeverwaltung darüber nach, den Frühjahrsputz aufgrund der Corona-Krise zu verschieben. „Wir haben uns dagegen entschieden. Auch, weil das Gras immer höher wächst und man später deshalb viel mehr Müll übersehen hätte.“ Außer, dass der Wind das Einsammeln etwas erschwerte, war es die richtige Entscheidung die Putz-Aktion am vergangenen Sonnabend über die Bühne zu bringen. Eine Wiederholung soll es definitiv geben, auch weil die Resonanz der Bürger so positiv ausfiel. „Wie sagt man? Was dreimal gut geklappt hat, wird zur Tradition“, so der Bürgermeister.

