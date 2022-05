Frühling belebt Arbeitsmarkt in Mittelsachsen

Mittelsachsen

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Mittelsachsen ist im April im Vergleich zum Vormonat März um 306 Personen zurückgegangen. Damit liegt die Arbeitslosenquote im April bei 4,5 Prozent (Vormonat: 4,7 Prozent). Vor einem Jahr lag sie noch bei 5,3 Prozent. Im April waren 7024 Frauen und Männer in Mittelsachsen arbeitslos (Vormonat 7330). Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit um 15,9 Prozent beziehungsweise 1331 Personen niedriger. In der Region Flöha fiel die Arbeitslosenquote um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat am stärksten und liegt nun bei 3,5 Prozent. Gefolgt von Rochlitz mit 4,0 Prozent. Hainichen liegt bei 4,3 Prozent, Freiberg 4,5 Prozent und Döbeln bleibt mit einer Quote von 5,7 Prozent weiter Schlusslicht im Landkreis. Verglichen mit dem Vorjahr ging die Arbeitslosenquote in allen Regionen des Landkreises zurück. Besonders stark war der Rückgang allerdings in Döbeln mit -1,4 Prozent. Das heißt, im Altkreis waren im April 1855 Personen arbeitslos gemeldet – 453 Personen weniger als vor einem Jahr.

Robuster Arbeitsmarkt

„Der Arbeitsmarkt im Landkreis Mittelsachsen ist in einer robusten Verfassung. Die Arbeitslosigkeit ist im April mit Einsetzen des Frühlings spürbar gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr sind gegenwärtig rund 1300 Personen weniger arbeitslos. Jedoch stehen demgegenüber über 2200 offenen Stellenangeboten in Mittelsachsen mit einer Vielzahl an Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung“, sagt Susan Heine, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Freiberg. Es sei jedoch zunehmend schwerer, für die freien Stellen geeignete Bewerber zu finden, da das verfügbare Bewerberpotenzial immer mehr zurückgehe. Unternehmen seien daher gut beraten, wenn sie auch Bewerbern eine Chance geben würden, die zwar noch nicht vollumfänglich ihren Anforderungen entsprechen, die aber in der Praxis unter Beweis stellen könnten, was in ihnen steckt. Susan Heine: „Hierbei können auch verschiedene Förderinstrumente zum Einsatz kommen. Unsere Vermittlungsfachkräfte beraten Unternehmen gern über die vielfältigen in Frage kommenden Möglichkeiten.“

Offene Stellen in vielen Branchen

Seit Jahresbeginn wurden der Agentur für Arbeit Freiberg 2160 neue Arbeitsstellen gemeldet. Der Gesamtbestand an Arbeitsstellen liegt momentan bei 2245 Stellen. Das sind 75 Stellen beziehungsweise 3,2 Prozent weniger als im Vormonat. Im Vergleich zum vergangenen Jahr sind es 793 Stellen beziehungsweise 54,6 Prozent mehr. Stellenangebote gibt es laut Agentur in fast allen Branchen. Die meisten Beschäftigungsmöglichkeiten bestehen in der Arbeitnehmerüberlassung (725), im Verarbeitenden Gewerbe (375), sowie im Einzelhandel (126) oder im Gesundheits- und Sozialwesen (163).

Neu oder erneut arbeitslos meldeten sich im April 1302 Personen. Das sind 41 mehr als im Monat davor. Davon wurden 467 nach vorheriger Erwerbstätigkeit und 245 nach einer Ausbildung oder einer Maßnahme arbeitslos. Demgegenüber standen 1617 Personen, die ihre Arbeitslosigkeit beenden konnten. 579 von ihnen nahmen eine Beschäftigung auf, 261 eine Ausbildung oder eine Maßnahme.

Kurzarbeit auf niedrigem Niveau

„Der Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt ist aktuell deutlich zu erkennen. Welche Auswirkungen die internationalen Entwicklungen und die Energiethematik auf den regionalen Arbeitsmarkt haben werden, lässt sich jetzt noch nicht genau sagen. Betroffene Betriebe können weiterhin Kurzarbeit nutzen um Liefer- und Auftragsausfälle abzufedern“, erklärt Susan Heine. Im März 2022 sei von 45 mittelsächsischen Unternehmen für 467 Personen Kurzarbeit angezeigt. Damit bleibe die Kurzarbeit in Mittelsachsen weiter auf niedrigem Niveau. Im Dezember 2021 war für 722 Unternehmen mit 4611 Beschäftigten Kurzarbeit abgerechnet worden. Weiterhin sei das Verarbeitende Gewerbe am stärksten von Kurzarbeit betroffen, gefolgt von den Ausbaugewerken.

Von daz