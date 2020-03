Führerschein in Gefahr: Leisniger bremst Freundin an Harthaer Kreuz aus

Leisnig/Hartha

Wer als Fahrzeugführer einen anderen auf der Straße mutwillig ausbremst, begeht mindestens eine Ordnungswidrigkeit. Ein 36-jähriger Leisniger steht sogar deswegen vorm Döbelner Amtsgericht, angeklagt wegen Nötigung im Straßenverkehr. Zuvor verschickte die Staatsanwaltschaft Chemnitz einen Strafbefehl mit Geldstrafe plus Entzug der Fahrerlaubnis. Letzteres ist nicht das einzige Ungewöhnliche an dem Fall.

Leipziger Staranwalt als Verteidiger

Für den Angeklagten geht es um viel: Er arbeitet derzeit als Berufskraftfahrer. Gegen den Strafbefehl gehen er beziehungsweise sein Strafverteidiger, kein Geringerer als der Leipziger Staranwalt Stephan Bonell, in Einspruch. Doch was ist eigentlich passiert?

Am 7. Dezember 2018 fährt der Leisniger mit einem Pkw auf der B 175 zwischen Hausdorf und Hartha einem anderen Auto hinterher. Fahrzeugführerin ist eine langjährige Bekannte von ihm, im Auto sitzt seine damalige Ex-Freundin, heute seine Verlobte. Wegen dieser Frau verfolgt der Mann den Wagen. Er überholt knapp, setzt sein Fahrzeug vor das soeben überholte, steigt voll auf die Bremsen. Die Fahrerin veranlasst das zu einer Notbremsung, die das Fahrzeug gefährlich ins Schleudern bringt. Die Fahrerin zeigt den Mann an.

Für Berufskraftfahrer eine Katastrophe

In der Anklageverlesung spricht Nancy Weiß, Richterin am Amtsgericht Döbeln, die Worte aus, die dem Leisniger wohl am meisten zu schaffen machen: Die Staatsanwaltschaft hält ihn für ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen - für den Berufskraftfahrer eine Katastrophe. Bonell versucht die Angelegenheit schnell zu bereinigen: Von der Strafverfolgung des Angeklagten möge laut § 153a Strafprozessordnung unter Auflagen und Weisungen abgesehen werden. Der Strafverteidiger weist auf ein Schreiben der guten Bekannten hin. Dies ging am 8. Januar dieses Jahres bei der Staatsanwaltschaft ein , also mehr als ein Jahr nach dem Vorfall.

Zeugin zieht Anklage zurück

Bonell weiß von dem Schreiben, das Gericht nicht. Es wird zur Verhandlung verlesen: Die damalige Fahrzeugführerin will die Anklage zurück ziehen, betont wortreich das gute Verhältnis zum Angeklagten, mit dem sie ein gemeinsames Kind habe und der momentan als ihr langjähriger bester Freund ihr einziger Halt im Leben sei. Keine Anzeige – keine Anklage?

Die Staatsanwaltschaft lässt sich darauf nicht ein. Richterin Weiß nach der Verhandlung: Die Nötigung stehe weiter im Raum. Was sich tatsächlich zutrug, bringt die Hauptverhandlung nicht an den Tag: Die Fahrzeugführerin erschien nicht als Zeugin. Als Mutter habe sie Aufsichtspflichten zu erfüllen wegen der Corona-Schulschließung.

Damals Ex-Freundin, jetzt verlobt

Die zweite Zeugin, damals Ex-Freundin, seit August 2019 Verlobte des Angeklagten, machte wegen dieses besonderen Verhältnisses zum Angeklagten von dem ihr zustehenden Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch.

Gericht und Staatsanwaltschaft wollen trotzdem wissen, was sich zutrug am 7. Dezember 2018 auf der Straße zwischen Hausdorf und Hartha. Die Autofahrerin soll in den Zeugenstand. Nach den Worten der Richterin sei bei Nötigung im Straßenverkehr nicht zwingend ein Fahrerlaubnisentzug angezeigt.

Ob das umfangreiche Strafregister des Mannes in ausreichender Weise auf eine charakterliche Schwäche schließen lasse, die ihn zum Führen eines Fahrzeuges untauglich macht, sei abzuwägen. Zwingend sei dies jedoch nicht. Die Hauptverhandlung ist ausgesetzt bis zum Juni.

Von Steffi Robak