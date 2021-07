Führungswechsel an der Saftpresse in Neugreußnig

Döbeln

Kein Staffelstab, sondern eine symbolische Flasche mit klarem Apfelsaft wechselte den Besitzer. Ronny Thiele, seit 14 Jahren Geschäftsführer der Kelterei Sachsenobst in Neugreußnig, hat die Leitung des Unternehmens zum 1. Juli an Marcel Ehrlich abgegeben. Zwei Monate lang nehmen sich die beiden Männer Zeit für die Einarbeitung und für Termine mit Kunden und Geschäftspartnern zum Verabschieden des alten und zum Vorstellen des neuen Geschäftsführers.

Starke Marke, neue Technik

„Ich verlasse eine starke Marke in Mitteldeutschland. Es fühlt sich gut an, unsere Sachsenobst-Säfte im Handel zu sehen“, sagt Ronny Thiele. Mit 47 Jahren hat er nun vor, für die letzten beiden Dekaden seines Arbeitslebens noch einmal etwas Neues zu beginnen. Er geht mit dem Gefühl, ein gut bestelltes Feld zu hinterlassen und seine Mitarbeiter und Kollegen in guten Händen zu wissen. Thiele führte das Unternehmen mit seinen 47 Mitarbeitern straff, aber familiär. Im vorigen Jahr wurde in eine nagelneue Presse investiert, die mit einem geschlossenen Presssystem funktioniert. Damit kommen Apfel und Saft beim Pressen nicht mehr mit Sauerstoff in Berührung. „Dadurch erhöht sich die Qualität noch einmal deutlich“, schildert er. Auch auf die Neuausrichtung der Marke mit neuen Etiketten, neuer Homepage und einem völlig neuen Werbeauftritt ist Ronny Thiele stolz.

Aufgabe wird es jetzt sein, das Thema „Früchte abgeben und zu Saft verarbeiten lassen“ in die Familien und die jüngere Generation zu pflanzen. Aktionen, wie das Verschenken eines Apfelbaumes an jene, die mehr als 500 Kilogramm Äpfel zur Weiterverarbeitung abgeben, sollen dies fördern.

Erntezeit wird Feuertaufe

Sein Nachfolger Marcel Ehrlich (41) ist seit 1. Juli der neue Geschäftsführer der Kelterei. Er hat elf Jahre in der Wein- und Sektkellerei Ostrau gearbeitet, war dort in der Produktionsleitung tätig. Zuletzt war er für die Stern Wywiol Gruppe in der technischen Betriebsleitung der Firma Olbricht Arom in Leisnig tätig. Das Unternehmen stellt Aromen für Backwaren, Molkereiprodukte, Süßwaren und Eis her.

„Ich bin hier bei Sachsenobst sehr gut aufgenommen worden und freue mich auf die Arbeit. Die Erntezeit wird jetzt sozusagen der Einstand und die Feuertaufe für mich im Unternehmen“, sagt der Mügelner, der sich aktuell in sämtliche Abläufe und Strukturen der Kelterei einarbeitet.

Umzug steht nicht auf der Agenda

Reichlich 2,5 Millionen Liter Saft passen in die Lagertanks der Kelterei Sachsenobst in Neugreußnig. Rund sechs Millionen Liter verschiedene Fruchtsäfte und Weine stellt der Betrieb im Jahr her. 110 Produkte und Abpackungen bietet der Betrieb, der flächenmäßig begrenzt direkt an der Freiberger Mulde liegt. Ein nach den Hochwassern 2002 und 2013 immer wieder diskutierter Standortwechsel der Kelterei ist langfristig nicht ganz vom Tisch, steht aber aktuell nicht auf der Agenda.

