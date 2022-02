Roßwein

Auf den Tag genau fünf Jahre ist es her, dass Mitarbeiter der Westsächsischen Gesellschaft für Stadterneuerung (WSG) Chemnitz im Zukunftsworkshop eine Nutzungsstudie für Roßweins Problemviertel Mühlstraße vorstellten. Die Entwürfe damals zeigten neue Stadthäuser und sanierte Altbauten. Modernes und Historisches fügte sich harmonisch zusammen. Schon damals war klar, dass es wohl ein zähes Ringen werden würde, bis die Stadt dem Zukunftsbild der Mühlstraße überhaupt ein Stück näher kommen kann. Bis irgendwann überhaupt an etwas neues gedacht werden kann, müssen die ruinösen und längst unbewohnten Häuser abgerissen werden. Fünf Jahre später sieht es so aus, als sei auf diesem Aufgabengebiet nichts passiert.

Hinter den Kulissen ist einiges passiert

Richtig, die alten Gemäuer stehen immer noch da wie vor fünf Jahren. Doch passiert ist inzwischen einiges. Hinter den Kulissen. Nach und nach hat die die Stadt die Häuer mit den Nummern 5 bis 13 auf der linken Straßenseite vom Markt aus betrachtet in ihren Besitz gebracht, um so überhaupt die Möglichkeit zum Abriss zu haben. Nicht nur das war ein zähes Ringen, auch die Verhandlungen mit der Denkmalschutzbehörde haben Zeit gekostet. Fakt ist, dass die beiden Ankerhäuser, die Nummern 15 und 17, immer noch unter Denkmalschutz stehen und aktuell nicht abgerissen werden dürfen – so gern es die Stadt auch möchte, weil beide Gebäude in einem ebenso schlechten Zustand sind wie die fünf anschließenden Häuser.

Abriss-Geld ist beantragt

Auf deren Abriss konzentriert sich die Stadt jetzt. Rund 350 000 Euro – nach Berechnungen von vor zwei Jahren – wird dieser Abriss kosten. Stemmen kann die Stadt ihn nur mit Fördermitteln aus dem Landesbrachenprogramm. Das eröffnet Kommunen durchaus gute Möglichkeiten, ihre ruinösen Gebäude zurückzubauen. Immerhin 90 Prozent würden der Kommune abgenommen, so dass der Eigenanteil mit zehn Prozent überschaubar bliebe. Den Antrag auf Fördermittel haben die Roßweiner inzwischen aktiviert, nachdem in den zurückliegenden Monaten noch über andere Vorgehensweise nachgedacht worden war.

Letztlich mache es aber den meisten Sinn, als Stadt den Abriss in die Hand zu nehmen und die Grundstücke im Anschluss zu verkaufen. Kommt es zum Verkauf, wird der Erlös gegen die Fördermittel gerechnet. Für die Stadt bedeutet das kein gutes Geschäft, doch der Abriss ist im Sinne des Stadtbildes einfach unumgänglich und muss über die Bühne gebracht werden. Ohne das Landesbrachenprogramm hätte Roßwein dazu keine Möglichkeit.

Von Manuela Engelmann-Bunk