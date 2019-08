Hartha

Dass zum Halbjahr am Harthaer Luther-Gymnasium wieder zwei Kollegen in den Ruhestand gehen, kann die neue Schulleiterin Heike Geißler relativ entspannt sehen. Gleich fünf neue Kollegen haben nämlich zu Beginn dieses Schuljahres das Lehrerkollegium verstärkt – ein Umstand, der die ebenfalls neu an der Schule...