Döbeln

Frisch gepflückt vom Zuckertütenbaum auf dem Schulhof bekamen 50 Erstklässler am Sonnabend ihre Zuckertüten in der Grundschule Döbeln-Nord „Am Holländer“. In zwei Durchgängen verteilten die Klassenlehrerinnen diese an die ABC-Schützen. Zuvor sahen die neuen Schüler mit ihren Angehörigen, wie Elt...