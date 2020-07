Für Begegnungen in Roßweins Oberstadt fehlt ein Macher

Roßwein

Die Frage war klar formuliert: Braucht Roßwein eine weitere Begegnungsstätte im Neubaugebiet, also in der Oberstadt? Nein, braucht es nicht – so lautete die ebenfalls ziemlich klare Antwort, die am Mittwochabend bei der Zusammenkunft des Zukunftsworkshops recht schnell gefunden wurde. Angebote hingegen, mit denen man eine Begegnungsstätte attraktiv gestalten könnte, fehlen offenbar sehr wohl.

Wohlweislich hatte Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) als Moderator des Forums genau dorthin eingeladen, wo es eigentlich schon genau das gibt, was angeblich fehlt: In die Begegnungsstätte Sonnenschein des Pflegedienstes von Ina Porst. Seit vier Jahren existiert der Raum, in dem reichlich 20 Menschen Platz finden, der eine kleine Küche hat, der hell und freundlich und der auf der Lommatzscher Straße nahe des Neubaugebietes barrierefrei gut erreichbar ist.

Anzeige

Konkrete Ideen statt „Jammerrunde“

Neben Mitgliedern des Zukunftsworkshops, der sich bei seinen Treffen viermal im Jahr nur noch um konkrete Anliegen und Ideen kümmern will und weniger eine pauschale „Jammerrunde“ sein soll wie es das Stadtoberhaupt formulierte, waren auch die beiden Geschäftsführer von Roßweins Wohnungsgenossenschaft eingeladen. Und drei Seniorinnen, die die Begegnungsstätte immer donnerstags zum Rommee-Spielen nutzen. Gemeinsam wollte man tatsächlichen Bedürfnissen auf den Grund gehen.

Weitere LVZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Roßweiner Zukunftsforum: Weniger Themen, mehr Ergebnisse

Schnell wurde klar, dass es weniger die Stätte an sich ist, die fehlt, als vielmehr jemand, der regelmäßig Angebote organisiert. Denn das kann Pflegedienstchefin Ina Porst neben ihrem Geschäft nicht leisten. Sie hatte den Raum vor vier Jahren zusätzlich mit angemietet, um für die Oberstadt die Möglichkeit eines Treffpunktes zu schaffen. Allerdings ist es ihrer Aussage nach bei einem Treffen pro Woche geblieben, den Rest der Zeit steht der Raum weitgehend leer.

Ebenso wenig bekannt zu sein scheint, dass er beispielsweise für Familienfeiern genutzt werden kann. Ein Punkt, der in der Runde kritisch angesprochen wurde: „Ist es denn überhaupt hinreichend bekannt, dass es hier so einen Raum gibt, der genutzt werden kann?“, fragte beispielsweise Friedrich Brixi. Und auch Maik Herbrig merkte an, dass es kaum ausreiche, einfach nur einen Raum zu haben und zu denken, dass die Leute dann von allein kämen. „Man muss Angebote unterbreiten und die auch bekannt machen.“

Sichtbarkeit wird geschaffen

Am Ende waren sich darüber auch alle einig. Ina Porst versprach, den Raum von Außen besser als Begegnungsstätte kenntlich zu machen. Vielleicht könne in Absprache mit dem Vermieter auch eine kleine Sitzgelegenheit davor geschaffen werden. Aufgabe aller anderen ist es, jemanden zu finden, der sich der Begegnungsstätte inhaltlich annimmt, sprich, Angebote und Veranstaltungen organisiert. Und zwar auf ehrenamtlicher Basis, denn anders geht es nicht. Am besten aus den Reihen derjenigen, für die das Angebot geschaffen werden soll – Senioren, denen der Weg in die Stadtmitte oder die Unterstadt, wo es mit Bürgerhaus und dem Angebot des DRK auch Treffpunkte gibt, aus verschiedenen Gründen zu weit oder zu beschwerlich ist.

Veit Linder versprach, das erste Seniorencafè nach der Corona- und der Sommerpause im September hier zu veranstalten. Allerdings könne man mit der einmal im Monat durch die Stadt organisierten Veranstaltung den Raum nicht erschöpfend nutzen. Vielleicht aber findet sich in den Reihen der Teilnehmer ja jemand, der bereit ist ein wenig Verantwortung zu übernehmen.

Gerold Voland, der auch im Osiris-Verein mitwirkt, regte darüber hinaus an, dass Vereine den Raum als Versammlungsstätte nutzen könnten, natürlich wie alle anderen potenziellen Nutzer aus gegen einen kleinen Obolus. Schließlich zahlt Ina Porst für den Raum auch Miete, Strom und Nebenkosten. In den 60 Eingängen der Wohnungsgenossenschaft sollen Aushänge gemacht werden, die auf die Begegnungsstätte aufmerksam machen.

Von Manuela Engelmann-Bunk