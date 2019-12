Für Döbelner Dealer ist schon vor Heiligabend Bescherung

Döbeln

Ein Döbelner hat sich sein Hartz IV aufgebessert. Das steht für das Schöffengericht fest. Es war für den Nebenverdienst des 25-Jährigen zuständig, weil dieser illegal war. Darum muss der junge Mann auch 1300 Euro an die Staatskasse zahlen. Denn dieses Geld stammt aus dem Drogenhandel, sagt das Gericht.

Am Ende war er erleichtert und wünschte allen ein frohes Fest. Da war der Prozess schon vorbei, in dem er zuvor in seinem letzten Wort als Angeklagter nicht nur die üblichen Entschuldigungsfloskeln aufsagte, sondern sehr persönlich wurde. „Das Jahr, in dem ich auf den Prozess gewartet habe, hat sehr viel mit mir gemacht. Ich hatte Angst“, sagte der 25-Jährige. Obwohl es anfangs nicht danach aussah und sein Verteidiger den Eindruck machte, recht auf Krawall gebürstet zu sein, räumte der Döbelner die angeklagten Tatvorwürfe ein. So hatte er sich 160 Ecstasy-Tabletten und einen kleinen Klecks Koks (0,94 Gramm) bei einem illegalen Drogenshop in Holland im Darknet bestellt, wie der verborgene Teil des Internets heißt. Der Zoll fing diese Sendungen ab. Die Aufputsch-Pillen wogen insgesamt etwa 84 Gramm und hatten einen Wirkstoffgehalt von rund 32 Gramm des Wirkstoffes 3,4-Methylendioxy-N-methyl-amphetamin (MDMA). In seiner Wohnung fanden die Ermittler später 119 Gramm Marihuana, die 9,25 Gramm des Wirkstoffs Tetrahydrocannabinol (THC) enthielten. Auch dieses Gras hatte er sich schicken lassen. Zudem stellten die Beamten 610 Euro Bargeld sicher. Drogengeld, sagte der Staatsanwalt. Erspartes für einen neuen Laptop der Angeklagte. Zumindest zunächst, später gab er kleinlaut zu, das da auch Drogengeld bei war.

Das Schöffengericht machte ihm ein vorfristiges Weihnachtsgeschenk. Wegen der Drogenverbrechen verurteilte es den Döbelner zu einer Bewährungsstrafe. Zweieinhalb Jahre darf sich der junge Mann nichts zuschulden kommen lassen, wenn er nicht für ein Jahr und acht Monate einfahren will. „Das war heute gut. Ich glaube Ihnen das, was Sie in ihrem letzten Wort gesagt haben und bin überzeugt, dass wir Sie hier nicht wieder sehen“, sagte die Vorsitzende Richterin Karin Fahlberg. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Im Vergleich zu den Drahtziehern des Online-Drogenhandels ist der Döbelner ganz gut weggekommen. Eine Große Strafkammer des Landgerichts Münster hat den Shopbetreiber, einen 30-jährigen Holländer zu acht Jahren Haft verurteilt. Ein Kurier, der die Drogenpäckchen zur Post brachte, bekam drei Jahre und zehn Monate Haft.

Von Dirk Wurzel