Für Hartha ein Plus: Der Gersdorfer Gasthof lebt weiter

Hartha/Gersdorf

Vielleicht funktioniert es ja doch – Gaststätten und Restaurants in Hartha hatten in den vergangenen Jahren keine leichte Zeit, nach und nach schlossen fast alle ihre Türen. In Gersdorf scheint es anders zu laufen: Seit September betreiben Petra und Michael Riedel den Gasthof Simon.

Einige Jahre hat es gedauert, doch nun ist endlich klar: Familie Simon hat ihren Gersdorfer Gasthof verkauft. Bereits Anfang 2016 wollte Gerd Simon aufhören, Differenzen mit den potenziellen neuen Eigentümer ließen einen ersten Verkaufsversuch scheitern. Danach lief alles ein bisschen ruhiger, Simons öffneten noch auf Anfrage. Und dann kamen im Februar 2019 die Riedels nach Gersdorf.

Genosse Zufall?

„Wir waren zu einer anderen Besichtigung unterwegs, aber sind dann doch noch hier vorbei gefahren“, erzählt Petra Simon. Damals lag Schnee, das Wetter war schlecht – im kleinen Gersdorf also nicht viel los.

Doch das schreckte die Riedels nicht ab. Im Gegenteil: Gerade das war für das Ehepaar ein guter Grund, den mehr als 200 Jahre alten Gasthof zu kaufen. Rund 20 Jahre lebten sie in der Großstadt München, jetzt wollten sie raus. Michael Riedel leitete einen Hausmeisterservice, Petra Riedel war in der Hotelbranche. Angst, noch mal bei Null anzufangen, hatten sie keine. „Das haben wir damals auch in München geschafft“, so Petra Riedel. Gebürtig stammen die beiden aus dem Erzgebirge. Mit dem Kauf des Gasthofes in der Froschstadt sind sie also zumindest ein bisschen näher an die alte Heimat gerückt.

Gutes Verhältnis zu den Vorbesitzern

Drei Tage die Woche stehen Riedels jetzt in ihrem Gasthof. Freitag, Sonnabend und Sonntag sind die Türen geöffnet. Den Betrieb halten die zwei bisher alleine am laufen. Dann reichen drei Tage auch, meint Michael Riedel. „Man ist ja nicht nur während der Öffnungszeiten dabei, sondern auch lange vorher und hinterher.“ Für die hungrigen Gäste sorgt Petra Riedel, eine kleine Karte mit verschiedensten Speisen steht zur Auswahl. Das Bier kommt vom Fass und auch eine Bowlingbahn ist an die Wirtsräume angeschlossen.

Dunkler Bock – das Hausbier in Gersdorf. Quelle: Vanessa Gregor

Wenn es mal Probleme gibt, helfen auch die ehemaligen Besitzer mal aus. „Mit den Simons haben wir ein sehr gutes Verhältnis. Muss es auch, wir sind Nachbarn“, betont Michael Riedel. Als die Technik der Bowlingbahn streikte, löste Gerd Simon kurzerhand das Problem.

Es ist immer was zu tun

Eigentlich steht bei den Riedels immer etwas an. Nach der Übernahme haben sie zum Beispiel im Vereinszimmer einiges verändert und eine Bücherwand eingebaut. Überhaupt: Bücher sind so ein bisschen das Markenzeichen des Gasthofes. „Ich durfte beim Umzug keine weggeben, das hätte meine Frau nicht erlaubt“, erklärt Michael Riedel. „Und wir haben noch Kisten, die nicht ausgepackt sind“, ergänzt seine Frau.

Im Vereinszimmer des Gasthofes hat sich nach der Übernahme einiges verändert. Quelle: Vanessa Gregor

In allen Ecken finden sich Bildbände, Kinderbücher, Romane. „Manche Gäste leihen sie sich sogar schon aus“, freut sich Petra Riedel.

Auch, wenn die beiden nicht gebürtig aus der Region kommen, scheinen sie sich hier wohl zu fühlen. Der kleine Gasthof ist wieder mit Leben gefüllt, auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten bewirten die beiden auf Anfrage gerne ihre Kunden. Und die Nachfrage ist groß. „Gerade zur Weihnachtszeit hatten wir ordentlich zu tun“, erinnert sich Petra Riedel. Ein Geheimrezept, warum es so gut funktioniert, gibt es nicht – möglicherweise ist es einfach Herzlichkeit der Riedels, die einem beim Betreten des Gasthofes sofort ein gutes Gefühl gibt.

Liebe auf den zweiten Blick

Die Riedels freuen sich jetzt auf dem Sommer, dann wollen sie vor der Tür auch eine Art Biergarten anbieten. Rund um den Brunnen vor dem Eingang möchten sie Tische aufstellen, vielleicht Eis verkaufen. Mit dem Gasthof war es übrigens eine Liebe auf den zweiten Blick, erzählen die Riedels. „Eigentlich wollten wir gerne eine Mühle“, so Petra Riedel. Für die Gersdorfer und die Region ist es vielleicht ein Glück, dass es nun doch anders kam.

Von Vanessa Gregor