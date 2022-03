Für Kreisstraßenbau in Mittelsachsen fehlt das Geld 

Region Döbeln

Beim Kreisstraßenbau in der Region Döbeln geht es nicht so richtig voran. Mittelsachsens Landrat Matthias Damm (CDU) beklagte wiederholt mangelnde Fördermittel vom Freistaat Sachsen. Entweder stehen für geplante Baumaßnahmen noch gar keine Fördermittel zur Verfügung oder der Landkreis muss deutlich mehr Geld aus dem eigenen Haushalt aufbringen, weil das Land eine niedrigere Förderquote ansetzt – zum Beispiel 50 Prozent statt erwarteter 85 Prozent. Wo können also in der nächsten Zeit Kreisstraßen in der Region Döbeln gebaut werden und wo klemmt es?

K 7545 Naunhof-Bockelwitz

Über dieses Vorhaben ist schon viel berichtet worden. Vor allem weil im Zuge des grundhaften Ausbaus und einer geplanten Verbreiterung der Straße etliche Bäume weichen müssen. In diesem Jahr wird es dazu aber offenbar nicht mehr kommen. Die Maßnahme liegt auf Eis, weil es laut Kreisverwaltung noch keine Fördermittelzusage gibt. Wann die Förderung zu erwarten ist und wann der Ausbau starten kann, das sei derzeit unklar. „Die Maßnahme war mit einer 85-prozentigen Förderung im Kreishaushalt 2021/22 eingeplant. Den Fördermittelausfall (bei einer nur 50-prozentigen Förderquote/Anm. d. Red.) aus Eigenmitteln zu decken, ist abhängig davon, in welchen Jahresscheiben eine Förderung ausgezahlt werden würde. Mit einer großen Kraftanstrengung haben wir bereits in diesem Jahr den Fördermittelausfall von vier Maßnahmen kompensiert. Wenn sich an der Fördersituation in den kommenden Jahren nichts ändert, werden wir das aber nicht mehr leisten können“, erklärt André Kaiser, Pressesprecher des Landratsamtes. Für dieses Vorhaben müsste der Landkreis beispielsweise 900 000 Euro Eigenmittel mehr und damit insgesamt rund 1,3 Millionen Euro aufbringen, bei einer Gesamtsumme für das Vorhaben von etwa 2,6 Millionen Euro.

Kreisstraße zwischen Naunhof und Bockelwitz: Ausbau liegt auf Eis, weil Fördermittel fehlen. Quelle: Sven Bartsch

K 8215 Burgberg Kriebstein

Für den verbliebenen Bauabschnitt der Kreisstraße in Kriebstein (Burgberg) läuft aktuell das Planfeststellungsverfahren. Nach der öffentlichen Auslegung der Pläne gab es laut Landratsamt keine direkten Einwände, nur die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange. Da deren Forderungen gut umsetzbar seien, geht die Kreisverwaltung von einem weiter zügigen Verfahren und einem Planfeststellungsbeschluss im vierten Quartal dieses Jahres aus. Dann könnten die Arbeiten beginnen, theoretisch. „Momentan ist die Maßnahme kostenseitig noch nicht gedeckt, da wir mit einer höheren Fördersumme gerechnet hatten. Die Finanzierung ist abhängig von einer neuen Förderrichtlinie und dem Haushaltsbeschluss für 2023/24“, sagt André Kaiser. Auch hier müsste der Landkreis fast eine Million Euro mehr aufbringen, als ursprünglich geplant. Zumindest sind für die Maßnahme die Bauerlaubnisverträge mit den Grundstückseigentümern bereits abgeschlossen. Der eigentliche Grunderwerb der benötigten Flächen links und rechts der Straße erfolge nach dem Bau.

Burgberg Kriebstein: Ausbau derzeit noch nicht finanziell gesichert. Quelle: Sven Bartsch

K 7520 Seifersdorf-Wetterwitz

Der erste, rund 600 Meter lange Abschnitt von Seifersdorf bis zum Ortseingang Neuseifersdorf soll im Herbst dieses Jahres in Angriff genommen werden. Vorgesehen ist eine Fahrbahnerneuerung im Bestand mithilfe eines sogenannten Kaltrecyclingverfahrens. Dafür sind die Mittel im Umfang von rund 400 000 Euro vorhanden.

K7511 Noschkowitz-Kattnitz

Am Montag haben die Arbeiten für den zweiten Abschnitt dieses Straßenbaus begonnen – ein etwa 200 Meter langes Stück innerorts. Ende April soll es fertig sein. Der erste, deutlich längere Abschnitt außerorts war im Vorjahr gebaut worden. Die Gesamtkosten liegen bei 600 000 Euro, die Finanzierung ist gesichert.

Voll gesperrt ist seit Montag die Kreisstraße in Noschkowitz. Dort kann gebaut werden. Quelle: Sven Bartsch

K7515 Leisnig (Böschungssicherung)

Weil an der Kreisstraße kurz vor dem Ortsausgang Leisnig in Richtung Paudritzsch der Fahrbahnrand in die Freiberger Mulde abzurutschen droht, muss gehandelt werden. Geplant ist, in diesem Jahr einen rückverankerten Kopfbalken am Fahrbahnrand zur Sicherung einzubauen. Das finanziert der Landkreis aus Eigenmitteln und wird ihn 180 000 Euro kosten.

Von Olaf Büchel