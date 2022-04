Leisnig

An ihrem Geburtstag, dem 14.April, gibts Geld. Dieses Jahr wäre es für Charlotte Weiß der 118. gewesen. Und noch heute haben die Leisniger etwas von dem Vermögen der Leisniger Geschäftsfrau.

Sie vermachte es nämlich der Stadt. Es ging in das Vermögen der Charlotte-Weiß-Stiftung über. Am Donnerstag war Zinsausschüttung, im Sitzungssaal vom Leisniger Rathaus. Allen zehn Anträgen konnte entsprochen werden, wenngleich nicht in jedem Fall in beantragter Höhe. Insgesamt waren 5800 Euro auszuschütten.

Mal gibt es mehr, mal weniger

Die Angler von Wiesenthal möchten ein Freischneidegerät für die Geländepflege rund um das Anglerdomizil kaufen und bekommen 400 Euro aus der Stiftung. Die Selbsthilfegruppe für Frauen nach einer Krebserkrankung wird zur Deckung von Veranstaltungskosten mit 100 Euro bezuschusst.

Von Kloster bis Kinderspielplatz

An den Förderverein Kloster Buch gehen 1500 Euro für die Sanierung der Kreuzstockfenster im Abthaus des Klosters. Die Gorschmitzer Rasselbande möchte den Spielplatz des Dorfes aufmotzen und beantragte Unterstützung in Höhe von 1500 Euro. Der Stiftungsrat, dem auch der Bürgermeister von Leisnig, Tobias Goth (CDU) angehört, bewilligte 500 Euro.

Etwas mehr für Hospiz Lebenszeit

Etwas mehr als beantragt gibt es für den Palliativ-Verein Lebenszeit. Dieser wirbt Geld ein für den Betrieb des Leisniger Hospizes. 1200 Euro waren betragt. Es fließen 1400 Euro. Der Kulturbund möchte dieses Jahr wieder ein sommerliches Hofcafé im Stadtgut veranstalten und bat um 400 Euro Unterstützung. Die gibt es auch.

Riesenstiefel und Schottenröcke

Der Geschichts- und Heimatverein will einen aktuellen Flyer für den laut Guinnesbuch der Rekorde weltgrößten Leisniger Riesenstiefel entwerfen und drucken lassen. 500 Euro schießt die Stiftung dazu. Der SV Altenhof will dieses Jahr internationale Sportler zu den Highland-Games auf den Altenhofer Sportplatz einladen. Mit 400 Euro beteiligt sich die Stiftung an den Kosten.

Tierheim und Heimatfreunde Polditz

Damit das Lagerhaus vom Tierheim Leisnig instandgesetzt werden kann, fließen 300 Euro aus der Stiftung an die Tiernothilfe am Leisniger Eichberg. Der Verein der Heimatfreunde von Polditz hat ebenfalls Geld beantragt. 300 Euro werden gezahlt für den Kauf neuer Vereinskleidung.

Vom Stiftungsrat war neben dem Bürgermeister auch Regina Töpke im Sitzungssaal des Rathauses anwesend. Nach der symbolischen Zinsausschüttung gehen traditionell alle Geldempfänger zum Grab von Charlotte Weiß auf dem Leisniger Friedhof. Dort werden zum Gedenken an die Leisniger Geschäftsfrau Blumen auf ihr Grab gelegt.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anträge bis Dezember stellen

Charlotte Weiß starb 2002 im Alter von 98 Jahren. Zu Lebzeiten engagierte sie sich unter anderem im Natur-, Heimat- und Tierschutz und half Kindern und älteren Mitmenschen. Ihr Vermögen beträgt rund 360 000 Euro.

Der jährliche Zinsertrag wird gemäß Stiftungsstatut ausgeschüttet an Vereine, Institutionen und Privatpersonen, sofern sich diese darum bewerben. Anträge für den 119. Geburtstag von Charlotte Weiß am 14. April 2023 können bis 31. Dezember dieses Jahres im Rathaus gestellt werden.

Von Steffi Robak