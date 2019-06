Altzella

Am Wochenende jeweils von 10 bis 18 Uhr lädt der Klosterpark Altzella wieder zur Blumen- und Gartenschau Altzella ein. Wer Gartenliebhaber ist, ist hier genau richtig. Das Angebot bietet alles um die Schreber-Parzelle: Die Bandbreite reicht von Pflanzen über Technik bis hin zu Möbeln und Dekoration. Selbst wer nur eine begrünte Fensterbank oder einen Balkon sein eigen nennt, kann fündig werden. Denn es sind Keramikaccessoires für den Blumentopf genau so zu finden, wie handgefertigte filigrane Blumenbilder als Karte bis hin zu köstlichen Produkten aus der Pflanzenwelt.

Langjährige Fans wissen, dass hier Raritäten und kein Gartenbaumarkt-Allerlei zu finden sind. Baumschulen, Orchideen- Sukkulenten- und Rosenzüchter bieten ihre Ware an. Kiwi-Kulturen aus Chemnitz werden für den hiesigen Anbau angeboten. In der Gartenakademie werden nicht nur zum nördlichen Kiwi-Anbau Fragen geklärt, sondern auch wie ein bienenfreundlicher Garten und die natürliche Bekämpfung von Pilzen und Schädlingen gelingen.

Aktivangebote für Kinder

Für das leibliche Wohl sorgen allerlei Köstlichkeiten in den Genuss- und Schlemmerecken. Für Kinder gibt es eine Spielwiese mit verschiedenen Aktivangeboten: Blumenmobiles basteln, die über 100 Jahre alten Bäume per Seil besteigen oder sich im Skriptorium von einem Mönch in der Schriftkunst einführen lassen. „ Elfe Sorgenfrei“ und der tollpatschige „Troll Trolly“ holen die Kinder mit Traumblasen und Elfenglitzer in die Welt der Fantasie und Träume. Anderenorts bringen Livebands die Gäste in Stimmung.

Wer ein wenig Ruhe vom Markttreiben sucht, für den ist die Floristikausstellung in den romanischen Gemäuern des Refektoriums das Richtige. Ein besonderer Service ist das Pflanzendepot. Hier können Besucher ihre Einkäufe während ihres Aufenthalts kostenlos unterstellen und das Gartenfestival unbeschwert weiter erkunden. Ebenfalls kostenlos ist der Shuttleservice, er verbindet die Stadt Nossen (Markt, Bahnhof) mit Altzella.

Von DAZ