Für Meinsberger Fußweg gibt es Fördergeld

Waldheim/Meinsberg

Ein Stückchen Fußweg fehlt im Waldheimer Ortsteil Meinsberg. Und zwar am Ortsausgang Richtung Schalthaus. 150 Meter etwa, die dann bis zum Radweg nach Kaiserburg reichen würden. Dort müsste der Weg dann allerdings die Straße queren, weil das Asphaltband der Radfahrer auf der anderen Seite der Kreisstraße verläuft.

Das fehlende Stück Fußweg ist schon länger Thema. „Wir sind da dran“, versprach Michael Wittig, damals Leiter des Fachbereichs II (Bauen und Ordnung), jetzt Pensionär, im Februar 2019. Und tatsächlich sieht es jetzt so aus, dass sich bei dieser Problematik etwas tut.

Badweg soll Lampen bekommen

„Zudem wurden die Vorhaben der Stadt Waldheim zur Verlängerung des Fußweges in Meinsberg und Schaffung einer Beleuchtung des Badweges im Ortsteil Gebersbach ausgewählt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Leader-Gebietes Sachsenkreuz Plus, dessen Entscheidungsgremium auch den Meinsberger Fußweg zur Förderung ausgewählt hat.

Beim Badweg in Gebersbach handelt es sich um den Weg, der von der S 32 abzweigt und entlang des Gebersbachs zum Freibad führt. „Dort soll die Beleuchtung gemacht werden“, sagt Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). Die Lampen für den Badweg sollen insgesamt 19 932 Euro kosten. Waldheim bekommt dafür 14 900 Euro Leeader-Fördergeld.

Der Fußweg in Meinsberg ist etwas teurer. Wie Steffen Ernst sagt, koste dieser insgesamt 27500 Euro. Waldheim bekommt aber den Löwenanteil davon aus dem Förderprogramm bezahlt. Das sind 20625 Euro.

Verkehrsinsel frommer Wunsch

Die Meinsberger hatten Anfang 2019 eine Petition für mehr Sicherheit im Verkehr gestartet. Anlass dafür war ein tödlicher Unfall am Schalthaus sowie mehrere Verkehrsunfälle, überwiegend mit betrunkenen Kraftfahrern und Sachschaden. So gehörte zu den Forderungen, den Fußweg am oberen Ortseingang von Meinsberg zu verlängern, sodass eine geradlinige Querung der Straße möglich ist. Außerdem fordert die Petition am oberen Ortseingang eine Verkehrsinsel.

Letzteres blieb ein frommer Wunsch, weil die Stadt nicht genügend eigene Grundstücke hat, um diese einzurichten. So lautete damals die Begründung auf einer Einwohnersammlung. Eine mit Strichellinie gekennzeichnete Überführung des Radweges zum Gehweg sei aber möglich, hieß es auf dieser Versammlung ebenfalls.

Recht schnell nach dieser Versammlung und einer Verkehrsschau mit dem Landratsamt als Straßenträger kam das Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde im Bereich der Bushaltestelle. Zudem regeln Schilder die Geschwindigkeit, aus Ziegra kommend, vor dem Ortseingangsschild Meinsberg auf 70 Kilometer pro Stunde runter.

Von Dirk Wurzel