Für Ostrauer Kids: Wer kann Kuchen backen?

Ostrau

Es war der erste Einsatz seit langer Zeit für die Mitglieder des Kinderfördervereins Ostrau. Am Wochenende waren sie beim Sommerfest im „Wilden Mann“ im Einsatz und verwandelten die kleinen Besucher mit Schminke, Klebetattoos und Masken in wilde Tiere und fabelhafte Wesen. „Wir sind froh, dass wir endlich wieder loslegen können“, sagt Heiko Winkler. Er ist seit knapp zwei Jahren Vorsitzender des Kinderfördervereins.

Einer der letzten großen Einsätze für ihn und seine Mitstreiter war beim Ostrauer Kartoffelfest im September des vergangenen Jahres. Das jährt sich schon bald. Jetzt hat die Truppe schon mit den Füßen gescharrt und auf niedrige Infektionszahlen gehofft, damit sie endlich wieder machen können, wofür der Kinderförderverein steht: Anpacken, für schöne Stunden sorgen und dabei im besten Fall Geld sammeln, um den Kindern der Gemeinde kleine und größere Wünsche zu erfüllen.

Kostüme für Funkemariechen

„Wir haben aktuell drei Anfragen, wo unsere Unterstützung gewünscht ist“, sagt Heiko Winkler. Die Grundschule möchte Hochbeete im Schulgarten aufstellen, der Tanzclub Noschkowitz Trainingsanzüge und die Schrebitzer Funkemariechen wünschen sich neue Kostüme. Für den bevorstehenden Schulanfang möchte der Kinderförderverein wieder T-Shirts für alle Jungen und Mädchen besorgen, die in die Ostrauer Grundschule kommen. „Das ist schon Tradition“ sagt der Vereinsvorsitzende.

Das dafür benötigte Geld generiert der Kinderförderverein bei Festen und Veranstaltungen. Vor allem der Weihnachtsmarkt, bei dem der Verein federführend ist, ist eine der Haupteinnahmequellen. Gleich danach kommt das Kartoffelfest. Dort sind Heiko Winkler und seine Mitstreiter jedes Jahr mit einem Kuchenstand vertreten. Dafür stehen sie selbst stundenlang in der Küche und backen Kuchen für Kuchen. Sie bekommen aber auch eine Menge Hilfe. Darauf ist der Verein auch angewiesen. „Mit fünf oder zehn Kuchen kommen wir vielleicht zwei Stunden hin. Danach ist alles verkauft“, sagt der Vereinsvorsitzende.

90 Kuchen für den Basar

Wie viele Kuchen müssen es denn stattdessen sein – so, dass das gesamte Veranstaltungswochenende Kuchen verkauft und damit Geld in die Kasse gespült werden kann? „Mindestens 50. 90 wären noch besser“, sagt er. Da müssen schon eine Menge Freiwillige mit anpacken. Darauf hofft der Verein auch in diesem Jahr, wenn das Ostrauer Kartoffelfest am Wochenende vom 10. bis 12. September steigt. „Wir bitten jeden, der uns unterstützen möchte darum, eifrig Kuchen zu backen und uns am Samstag, 11. September, ab 10 Uhr an unserem Stand vorbeizubringen“, ruft Heiko Winkler zum Mitmachen auf.

Weil niemand weiß, wie sich die Infektionslage entwickelt und ob Halloweenparty oder Weihnachtsmarkt in diesem Jahr stattfinden dürfen, ist es umso wichtiger, dass beim Kartoffelfest genügend bei rum kommt. „Nur so können wir Geld für die Wünsche der Kinder sammeln“, betont der Vereinsvorsitzende. Denn eine andere Einnahmequelle hat der Verein nicht. Ab und an gibt es Spenden unabhängig von Veranstaltungen. Das ist aber eher die Seltenheit.

Mitstreiter gesucht

Knapp 20 Mitglieder gehören zum Kinderförderverein. Über die Corona-Zeit konnten sogar zwei neue Mitglieder gewonnen werden. Und die bringen sich von der ersten Sekunde an ein. Ein Glücksfall für den Verein, sagt auch Heiko Winkler. Beide haben Kinder, die die Kindereinrichtungen der Gemeinde tatsächlich auch besuchen. „Ich freu mich darauf, mich in der Gemeinde zu engagieren und zu vernetzen“, sagt Susanne Kautz.

So war auch der ursprüngliche Gedanke: Dass sich Eltern, deren Kinder die Kita oder Grundschule der Gemeinde besuchen, im Verein engagieren. „Denn der Kinderförderverein ist ja für die Kinder der Gemeinde gedacht“, sagt Heiko Winkler. Die Kinder aller anderen Mitglieder sind schon älter und längst nicht mehr in Kita oder Grundschule. Trotzdem bleibt die Truppe am Ball. „Wir würden uns wünschen, dass sich uns weitere Eltern anschließen.“

Für den nächsten Einsatz bevor das Kartoffelfest über die Bühne geht, stehen die Vereinsmitglieder schon in den Startlöchern. Sie helfen der Grundschule am Schulanfangswochenende bei der Zuckertütenannahme und -ausgabe.

Von Stephanie Helm