Hartha/Langenau

Wie kleine Wollknäuel sehen sie aus. In einander verfangen kullern sie über den Boden. Frank Fritzsche züchtet in Langenau bei Hartha Schäferhunde – vor sechs Wochen hat er seinen ersten Wurf begrüßt. Neun kleine Welpen toben durch den Außenbereich ihres Hundezwingers. Sie galoppieren mit ihren kurzen Beinen umher, rangeln spielerisch miteinander und begrüßen stürmisch jeden Besucher ihres Geheges. Bei dem Anblick der kleinen Welpen ist es nur schwer vorstellbar, dass sie in wenigen Jahren als Diensthunde bei der Polizei eingesetzt werden könnten.

Welpenbetreuung rund um die Uhr

Schäferhunde begleiten Frank Fritzsche schon fast sein ganzes Leben. Bereits zu DDR-Zeiten hat der heute 56-Jährige aktiv Hundesport betrieben. Den Wunsch, einmal selber Hunde zu züchten, hegte der gelernte Ofenbauer und Fliesenleger schon seit langem. Nun hat er sich seinen Wunsch erfüllt – und das noch neben dem Job. „Als Angestellter könnte ich das mit der Hundezucht nicht machen“, sagt er. Die Hundezucht ist sehr zeitintensiv. Fast rund um die Uhr benötigen die jungen Hunde Fritzsches Aufmerksamkeit. Im Zwinger hat er extra eine Kamera angebracht, damit er auch während der Arbeit die Welpen beobachten kann. Er und seine Frau machen stets nur alleine Urlaub – einer von ihnen ist immer bei den Hunden. Unterstützung bekommt er von seinem Freund Tino Schmidt, der in Waldheim selbst eine Hundeschule für Schäferhunde führt.Er gab Fritzsche den entscheidenden Anstoß, selbst Hunde zu züchten.

Anzeige

Stets im Fokus: Schäferhunde sind aufmerksame Tiere, die häufig im Wachschutz eingesetzt werden. Quelle: Bartsch

Wer bei Schäferhundwelpen an niedliche Haustiere denkt, den müssen Fritzsche und Schmidt enttäuschen. Ausgewachsene Schäferhunde sind Arbeitstiere mit einem starken Trieb. Nicht selten käme es vor, dass überforderte Hundebesitzer ihre Tiere nach wenigen Monaten in ein Heim gäben, berichtet Hundetrainer Schmidt. „Die drei oder vier Besten werden zur Polizei oder einer anderen Behörde kommen“, sagt Fritzsche. Die anderen würden vornehmlich an Hundesportler verkauft. Wenn sein Gefühl und die Vorerfahrungen der Interessenten übereinstimmen verkaufe er aber auch an Privatpersonen.

Sechs Wochen hat Frank Fritzsche den Hunde-Nachwuchs betreut und umsorgt. Nach acht Wochen werden die Welpen verkauft und ihn verlassen. Er sei schon froh, dass es dann wieder ruhiger würde. Die letzten Wochen waren anstrengend. Vermissen wird er die Welpen dennoch. „Der Abschied ist erst in zwei Wochen, aber der Schmerz ist jetzt schon da,“ sagt Fritzsche und wirft einen behütenden Blick auf seinen ersten Wurf.

Von Tim Niklas Herholz